Trump lanza estrategia con una ley de 100 años para frenar alza en precio de la gasolina

La Casa Blanca anunció este miércoles, 18 de marzo, una decisión inusual con una ley de 100 años pero calificada como «estratégica» del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para intentar bajar los precios de la gasolina.

De acuerdo con Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, Trump suspendió por 60 días la Ley Jones, la normativa centenaria que obliga a que todo transporte marítimo entre puertos estadounidenses se realice exclusivamente en barcos de propiedad, construcción y tripulación nacional.

La medida, excepcional en tiempos de paz, indicó busca contener el alza del precio de la gasolina provocada por la guerra en curso contra Irán y las tensiones crecientes en el estrecho de Ormuz.

Según explicó la vocera presidencial, la suspensión temporal pretende «mitigar las perturbaciones a corto plazo en el mercado petrolero», mientras continúa la Operación Furia Épica, el despliegue militar estadounidense destinado a presionar a Teherán y garantizar el flujo energético global.

Con la flexibilización de la Ley Jones, Estados Unidos espera permitir que el petróleo, gas natural, fertilizantes y carbón lleguen con mayor rapidez y menor costo a los puertos del país, reduciendo así la presión inmediata sobre los consumidores.

President Trump’s decision to issue a 60-day Jones Act waiver is just another step to mitigate the short-term disruptions to the oil market as the U.S. military continues meeting the objectives of Operation Epic Fury. This action will allow vital resources like oil, natural… https://t.co/q6xu36exzy — Karoline Leavitt (@PressSec) March 18, 2026

¿QUÉ SE SABE DE ESTA LEY?

La Ley Jones, vigente desde 1920, fue diseñada para fortalecer la industria marítima estadounidense y asegurar que el comercio interno dependiera de barcos nacionales.

Sin embargo, en momentos de crisis energética, su rigidez suele convertirse en un obstáculo logístico.

Es por ello, que la administración Trump argumentó que, ante un conflicto que amenaza un 20 % del suministro mundial de petróleo, la prioridad es garantizar el abastecimiento interno y evitar que el precio de la gasolina siga escalando.

Vale recordar, que el anuncio se produjo en un contexto de creciente tensión en Oriente Medio, donde el nuevo líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jameneí, ordenó mantener cerrado el estrecho de Ormuz para «presionar al enemigo», mientras la Guardia Revolucionaria advertía que atacaría cualquier barco que intentara cruzarlo.

A esto se suman reportes de la agencia iraní Tasnim, que denunció ataques de Estados Unidos e Israel contra refinerías de gas en la Zona Económica Especial de Energía de Pars Sur, en la costa sur iraní, elevando más el riesgo de una escalada regional.