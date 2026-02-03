EEUU

Trump insiste en que está negociando con Gobierno cubano y que está «cerca» de un acuerdo

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, celebró este lunes, 26 de enero, la liberación de presos en Venezuela y dio las gracias a Delcy Rodríguez por "acceder a este importante gesto humanitario", un mensaje que llega el mismo día en que Caracas aseguró haber excarcelado a 808 personas en los últimos meses. 
(EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió este lunes en que Washington está manteniendo negociaciones con el Gobierno de La Habana para poner fin al embargo de petróleo sobre la isla y que cree que se está «cerca» de lograr un acuerdo que permita a los cubanos en EE.UU. visitar de nuevo su país.

«Muchos (cubanos) quisieran al menos visitar a sus familiares, y creo que estamos cerca de lograrlo. El caso es que estamos negociando con los líderes cubanos en este momento», dijo hoy Trump a los medios en el Despacho Oval.

El mandatario volvió a subrayar la dura situación económica que atraviesa el país debido al embargo que él mismo activó la semana pasada al firmar una orden ejecutiva que castigará con aranceles a cualquier país que envíe crudo a la isla: «es una nación fallida, no reciben dinero de Venezuela ni de ningún otro lugar. Es una nación en bancarrota».

Trump cree que Cuba buscará un "trato" con Estados Unidos y la isla volverá a ser "libre"
LO QUE DIJO TRUMP SOBRE EL PETRÓLEO

Trump también volvió a asegurar que «México dejará de enviarles petróleo», en un momento en que el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha dicho que mantendrá los envíos de ayuda material por motivos humanitarios a Cuba mientras busca «por todas las vías diplomáticas» cómo retomar los envíos de carburante.

«Me gustaría ayudar a los cubanos que están aquí. Como saben, tenemos muchas personas que vinieron de Cuba, que fueron expulsadas de Cuba, que huyeron de Cuba. Llegaron en balsas. Cruzaron aguas infestadas de tiburones. No sé cómo lo lograron. Y eso fue hace muchos años. Muchos quisieran regresar», añadió el republicano.

Trump ya dijo el fin de semana que las autoridades cubanas se verían forzadas a buscar un acuerdo con Washington por la falta de petróleo.

La grave crisis económica, energética y social de Cuba se ha visto agravada desde que la isla dejó de recibir petróleo de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, un ataque que el Gobierno de La Habana condenó tajantemente.

