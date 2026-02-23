Trump honró a la familia de Laken Riley en el «Angel Family Day» tras crimen cometido por un venezolano

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, encabezó este lunes, 23 de febrero, una ceremonia en la Casa Blanca dedicada a las familias de estadounidenses asesinados por migrantes indocumentados, un acto que formalizó como el “Día de la Familia Ángel”.

El evento estuvo marcado por un tono solemne y emocional, con especial énfasis en el caso de Laken Riley, la estudiante de enfermería de Georgia cuyo asesinato por un migrante ilegal venezolano en 2024 impulsó un debate nacional sobre seguridad fronteriza y políticas migratorias.

Como se sabe, el caso de Laken Riley ha sido central en la retórica republicana sobre inmigración.

La joven de 22 años fue asesinada mientras corría en un campus universitario, un crimen por el que fue condenado a cadena perpetua el ciudadano venezolano José Ibarra, quien había ingresado al país de manera irregular.

Su muerte generó indignación nacional y se convirtió en un símbolo para legisladores conservadores que impulsaron cambios legales más estrictos.

Como consecuencia directa del caso, el Congreso aprobó la ‘Ley Laken Riley’, promulgada por Trump en enero de 2025 como la primera ley de su segundo mandato.

La normativa exige la detención federal obligatoria de inmigrantes indocumentados arrestados por delitos como robo o hurto, ampliando significativamente la capacidad de arrestos del gobierno y endureciendo los criterios de custodia migratoria.

La madre de Riley, Allyson Phillips, y su hermana asistieron al evento, al igual que un exoficial del Departamento de Policía de Nueva York que había detenido previamente a Ibarra por poner en peligro a un menor.

Su presencia reforzó el tono emocional de la ceremonia, que buscó consolidar el mensaje de la administración: que la «seguridad fronteriza es una cuestión de vidas humanas» y que las Familias Ángel representan, según Trump, la razón moral para endurecer las políticas migratorias.

«Si has vivido la pesadilla que hemos vivido, entiendes la importancia del trabajo que [Trump] está haciendo para proteger nuestra nación y luchar por nuestras familias, porque esta podría ser cualquier familia», dijo Phillips.

«Yo personalmente arresté a José Ibarra por poner en peligro el bienestar de un menor. Unos meses después, volví a ver su rostro en las noticias tras asesinar brutalmente a Laken Riley. Cumplí con mi deber. Lo puse bajo custodia», dijo, por su parte, el funcionario.

«El sistema falló. No hubo orden de detención, ni rendición de cuentas, ni deportación, y se cobró la vida de un estadounidense inocente», agregó el policía, quien ahora trabaja en el condado de Palm Beach, en Florida. «Si entras a nuestro país ilegalmente, habrá consecuencias bajo esta administración», acotó.

Today at the White House, President Trump will remember and honor the thousands of innocent American lives stolen from us by criminal illegal aliens and the deadly drugs they bring across our borders. President Trump will always stand with Angel Families. pic.twitter.com/iWPruQ5T2q — Karoline Leavitt (@PressSec) February 23, 2026

LAS PROMESAS DE TRUMP

Durante su discurso, Trump afirmó que su administración está “dispuesta a contar la historia que los medios no quieren oír”. Insistió en que su prioridad es impedir que “asesinos y criminales entren” a los Estados Unidos.

El mandatario mencionó por nombre a varias víctimas cuyos casos han sido utilizados por la Casa Blanca para reforzar la urgencia sobre los riesgos asociados a la inmigración irregular. “Son personas maravillosas, y nunca los olvidaré”, expresó.

La proclamación firmada por Trump establece oficialmente el 22 de febrero como el Día de la Familia Ángel. Se seleccionó la fecha en memoria de Riley, asesinada ese mismo día en 2024.

El documento también reconoce a dos sobrevivientes y 62 personas que, según la administración, murieron a manos de migrantes indocumentados.

El presidente leyó además una carta enviada por abuelos cuya nieta de ocho años murió atropellada por un migrante con estatus irregular. Subrayó que su gobierno “está defendiendo las vidas estadounidenses”.

«Estamos poniendo a los ciudadanos estadounidenses primero, estamos defendiendo las vidas estadounidenses y estamos luchando por cada Familia Ángel», sostuvo Trump.

«En el Día Nacional de las Familias Ángeles, recordamos y honramos a las miles de vidas estadounidenses que nos han arrebatado los inmigrantes ilegales delincuentes y las drogas mortales que traen a través de nuestras fronteras. Nos solidarizamos con las Familias Ángeles, muchas de las cuales siguen sin justicia», reza un fragmento de la proclamación.

En la proclamación, Trump reiteró su compromiso de ejecutar “la mayor campaña de deportación masiva en la historia de nuestra nación”. Dijo, que la misma, está enfocada en expulsar a quienes calificó como “los peores de los peores”.

También vinculó la violencia criminal con el tráfico de drogas que ingresa por la frontera sur, un argumento recurrente en su agenda migratoria.

«Y renovamos nuestro compromiso de llevar a cabo la mayor campaña de deportación masiva en la historia de nuestra nación. Expulsando a los peores de los peores de nuestro país. Y poniendo fin a la violencia contra los valientes hombres y mujeres de las fuerzas del orden», se agregó en el texto.