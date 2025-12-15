Trump habló sobre las trágicas muertes del director Rob Reiner y su esposa, dice que fue por el «síndrome de trastorno de Trump»

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre las trágicas muertes del director Rob Reiner y su esposa, Michele Reiner.

«Anoche sucedió algo muy triste en Hollywood. Rob Reiner, un director de cine y comediante torturado y con dificultades, pero que en su momento fue muy talentoso, falleció junto con su esposa, Michele, supuestamente debido a la ira que causó en otros a través de su enorme, inquebrantable e incurable aflicción con una enfermedad mental incapacitante conocida como ‘síndrome de trastorno de Trump’, a veces también llamada TDS», escribió Trump.

«Era conocido por volver loca a la gente con su desenfrenada obsesión con el presidente Donald J. Trump y su evidente paranoia alcanzó nuevas alturas a medida que la administración Trump superaba todas las metas y expectativas de grandeza, y con la Edad de Oro de Estados Unidos sobre nosotros, quizá como nunca antes», agregó antes de concluir con: «¡Que Rob y Michele descansen en paz!»

Además, en el Despacho Oval, en una charla con periodistas este lunes, el mandatario se ha negado a ofrecer sus condolencias por la muerte del actor y director.

“Yo no era nada fan suyo”, ha afirmado el presidente ante un reportero que le ha preguntado por su respuesta ante la muerte de los Reiner. Además, se ha nombrado a sí mismo en tercera persona. “En lo que a Trump respecta, era una persona trastornada”.

“Dijo que yo era amigo de Rusia, controlado por Rusia. En el engaño de Rusia, él fue una de las personas que estuvo detrás. Creo que se hizo daño a sí mismo, en lo que respecta a su carrera. Se convirtió en una persona trastornada, en el síndrome de trastorno de Trump”, continuó, haciendo referencia al mismo trastorno que citó horas antes en el mensaje en su red social.

“Así que yo no era fan de Rob Reiner en absoluto, de ningún modo, de ninguna manera. Pensaba que era muy malo para nuestro país”, sentenció.

Rob y Michele fueron encontrados en su casa el domingo 14 de diciembre. «Con profundo pesar anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner», declaró un portavoz de la familia.

La revista especializada People apunta a un hijo de la pareja, Nick, como autor de los hechos. Mientras que el portal TMZ indicó que fueron degollados por un familiar. «Posiblemente» tras una pelea.

Lo que se detalló, es los cuerpos fueron encontrados una de las hijas del cineasta, quien según ese digital fue quien contó a la policía que un miembro de la familia los había matado e indicó a los agentes que dicha persona debía ser considerada como sospechosa porque era «peligrosa».

¿QUÉ SE SABE DEL SOSPECHOSO?

El hijo de Rob y Michele, Nick Reiner, fue arrestado por el Departamento de Policía de Los Ángeles y actualmente se encuentra bajo custodia por acusaciones de asesinato.

Nick luchó contra la adicción a las drogas durante años. En 2016, habló con People sobre cómo estuvo sin hogar durante un periodo de su vida.

«Estuve sin hogar en Maine. Sin hogar en Nueva Jersey y Texas», dijo Nick, de 32 años. «Pasé noches en la calle. Pasé semanas en la calle. No fue divertido».

«Conocí a personas increíbles allí, totalmente fuera de mi entorno. Ahora llevo mucho tiempo en casa y me he acostumbrado de nuevo a estar en Los Ángeles y a estar cerca de mi familia. Pero hubo muchos años oscuros allí», contó Nick al medio en ese momento.

Desde 1989, Rob y Michele compartieron una vida juntos, marcada por el amor y la familia. Criaron a tres hijos —Nick, Jake y Romy— y también dieron su cariño a Tracy, hija adoptiva del primer matrimonio de Rob con Penny Marshall.

Numerosas celebridades expresaron su pesar tras conocerse la noticia. Entre ellas, el expresidente Barack Obama, quien destacó la contribución de Reiner al cine y su compromiso con la bondad y los valores humanos.

«Michelle [Obama] y yo estamos desconsolados por el trágico fallecimiento de Rob Reiner y su amada esposa, Michele», escribió el expresidente.