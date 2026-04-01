Trump habló sobre las fotos virales del esposo de su exsecretaria de Seguridad Nacional vestido de mujer

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, rompió silencio y habló este martes, 31 de marzo, sobre las fotos del esposo de su exsecretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem vestido como mujer.

En una entrevista telefónica exclusiva con el Daily Mail, Trump se habría mostrado «atónito» al enterarse de que Bryon Noem, el esposo de Kristi Noem, es un travesti secreto que, según los expertos, podría haber comprometido la seguridad nacional.

El presidente declaró al medio de comunicación que le sorprendió saber, que la familia Noem, no había negado el escandaloso informe sobre el comportamiento obsceno de Bryon en Internet.

«¿Lo confirmaron? Vaya, lo siento mucho por la familia si es así, es una lástima», dijo Trump en una llamada telefónica.

«No he visto nada. No sé nada al respecto. Es una lástima, pero simplemente no sé nada», añadió Trump.

Según reveló el mismo Daily Mail, Bryon, de 56 años, aparece en varias fotografías usando pantalones cortos deportivos de corte femenino y un top bajo el cual habría colocado dos globos para simular senos muy grandes.

Las imágenes habrían circulado en chats vinculados al mundo del fetichismo de la «bimboficación», un subgénero asociado a la industria pornográfica. En todas las fotografías, el rostro del esposo de la exfuncionaria es claramente visible.

El medio británico contactó a Bryon Noem, quien no negó haber participado en las conversaciones ni haber compartido las imágenes.

Pero, rechazó categóricamente haber hecho comentarios inapropiados sobre su esposa o haber puesto en riesgo información sensible relacionada con el cargo que ella ocupaba.

«No hice ningún comentario de ese tipo», afirmó, negando cualquier insinuación de que hubiera comprometido la seguridad nacional.

Sin embargo, una de las modelos afirmó que una vez marcó accidentalmente el número de «Jason» y escuchó un mensaje de voz que decía: «Noem Insurance, deje un mensaje».

Cuando buscó información sobre Noem Insurance en Google, encontró fotos de Bryon y su esposa, para entoces, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional.

Cuando ella lo confrontó al respecto, él supuestamente le dijo que «no le importaba».

Asimismo, el periódico informó que realizó pagos por miles de dólares a artistas para adultos. Vale destacar, que ningún otro medio ha verificado de forma independiente las fotos, los mensajes ni los pagos.

REACCIÓN DE KRISTI NOEM

«La señora Noem está devastada», declaró, por su parte, un portavoz de la exsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

«La familia quedó completamente sorprendida. Piden privacidad y oraciones en estos momentos», añadió.

La pareja Noem, que se conoció en la escuela secundaria y contrajo matrimonio en 1992, tiene tres hijos adultos.

De acuerdo con diversos medios, su relación ya había sido objeto de escrutinio mediático en 2023, cuando el Daily Mail publicó una supuesta relación extramarital entre Kristi Noem y su asesor político Corey Lewandowski, algo que ella negó.

Desde entonces, la pareja había intentado mostrarse unida, pero este nuevo episodio vuelve a colocar su vida privada bajo el foco público.

Según el mismo Daily Mail, una modelo de fetiches le preguntó a Bryon sobre los rumores de su romance con Lewandowski. Su supuesta respuesta fue: «Lo sé. No hay nada que pueda hacer al respecto», habría dicho.

Lo cierto, es que la controversial situación llega apenas semanas después de que Kristi Noem fuera destituida por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tras el caos en las redadas migratorias de marzo, que dejaron dos muertos en Minnesota.