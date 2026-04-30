Trump habló de María Corina Machado y lo que ella ‘confesó’ cuando le entregó la medalla del Premio Nobel de la Paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves, 30 de abril, que la opositora venezolana María Corina Machado supuestamente le confesó que «no merecía» el Premio Nobel de la Paz, cuando se le entregó la medalla del mismo en la Casa Blanca.

«María (Corina Machado) fue muy amable. Me regaló su premio Nobel de la Paz porque dijo que no se lo merecía. Fue muy, muy amable. Pero yo resolví ocho guerras y, en todos los casos, la gente —los primeros ministros o los presidentes— me escribieron cartas dándome las gracias», aseguró a los periodistas el republicano en el Despacho Oval, de la Casa Blanca.

Trump mencionó a la dirigente venezolana sin haber sido consultado sobre ella. El comentario surgió mientras respondía preguntas sobre la Fuerza Espacial, la rama militar creada en su primer mandato.

En ese contexto, el presidente enlazó el tema con su afirmación de que ha logrado «imponer la paz» en distintos conflictos globales, asegurando que líderes internacionales le han enviado cartas agradeciéndole por detener guerras.

«En lo que respecta a la paz, yo resolví ocho guerras; la gente intenta ponerlo en duda, pero luego las analizan y, en casi todos los casos, han enviado cartas dándome las gracias, así como cartas al Comité del Nobel. Aunque eso a mí no me importa», dijo Trump justo antes de mencionar a María Corina Machado.

SU ENCUENTRO CON MACHADO

El mandatario reiteró que, en su criterio, su papel en la resolución de ocho conflictos debería ser reconocido por el Comité del Nobel, aunque reiteró que ese reconocimiento no es su prioridad.

Fue justo después de esa reflexión cuando recordó el gesto de Machado, destacando que ella misma habría admitido que no merecía el premio que le otorgó Noruega en 2025.

Vale recordar, que el pasado 15 de enero, Machado le entregó al mandatario la medalla del premio Nobel de la Paz, que ganó en 2025, durante un encuentro privado en la Casa Blanca.

La dirigente venezolana ha expresado reiteradamente su admiración por el presidente estadounidense, especialmente por la operación que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

Tras la captura de Maduro, Trump ha elogiado a Machado, pero mantiene su respaldo a una presidencia interina encabezada por la chavista, Delcy Rodríguez.

El mandatario estadounidense afirma que Rodríguez está haciendo «un trabajo excelente» y coopera plenamente con Washington, una postura que ha generado tensiones dentro del escenario político venezolano.