Trump está planeando mantener una llamada telefónica con Maduro, según Axios

El presidente de EE.UU., Donald Trump, está planeando mantener una llamada telefónica con el presidente venezolano Nicolás Maduro, según informó este lunes el medio digital Axios citando fuentes anónimas de la Administración estadounidense.

Según estas fuentes Trump le ha dicho a sus asesores que planea hablar con Maduro, pero que la llamada aún no tiene fecha y está «en fase de planificación».

«Nadie planea entrar y dispararle o secuestrarlo (a Maduro), en este momento. No diría que nunca vaya a ser así, pero ese no es el plan en este momento», aseguró a Axios un funcionario estadounidense cercano a las supuestas conversaciones con Caracas.

Esta información llega después de que medios reportarán que la campaña de presión -que incluye un enorme despliegue militar en el Caribe desde este verano- de la Casa Blanca sobre el Gobierno de Maduro haya entrado en una supuesta nueva fase que incluiría implementar acciones encubiertas.

También llega después de que hoy el Departamento de Estado designara como organización terrorista extranjera (FTO) al Cartel de los Soles, organización de la que se conoce muy poco y que Washington vincula a la cúpula del Ejército y el Gobierno venezolano y que asegura que está liderada por Maduro, que afirma que la acusación es infundada.

A su vez, el viernes la Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense emitió un aviso instando a los vuelos comerciales a «extremar la precaución» al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante la «situación potencialmente peligrosa» derivada del aumento de la actividad militar en la región.

Esto último ha supuesto que varias aerolíneas europeas y americanas hayan cancelado sus correspondencias con el país caribeño.

