¿Trump en el Trono de Hierro? El video viral que publicó la Casa Blanca inspirado en «La Casa del Dragón»

(EFE).- La Casa Blanca aprovechó el arrastre de la exitosa saga televisiva Juego de Tronos y La Casa del Dragón para publicar este lunes en X un video inspirado en la intro de la serie, donde el escritorio del presidente, Donald Trump, en el Despacho Oval se convierte en el Trono de Hierro, visto como símbolo de poder y codicia en la ficción creada por George R.R. Martin.

Realizada con inteligencia artificial, la publicación imita el inicio de los capítulos del show de HBO y muestra algunos sitios de Washington a través de un mapa dinámico en el que los edificios toman forma a modo de rompecabezas mecánico, todo al son de la reconocible melodía compuesta por Ramin Djawadi.

En el clip, de apenas un minuto de duración, aparecen edificios como el Capitolio, el Memorial Nacional a la Segunda Guerra Mundial junto al Estanque Reflectante, el monumento a Cristóbal Colón, y las fuentes del parque Meridian y la Freedom Plaza, revitalizadas como parte de la «campaña de embellecimiento» impulsada por Trump en la capital.

«La capital: restaurada. El Orden ha sido restablecido. La capital, recuperada», se lee en un texto junto al emoticono de una corona.

Al final del video, la imagen lleva al espectador hasta el Despacho Oval, donde el escritorio presidencial se transforma en el trono forjado con espadas fundidas, con la adición de una bandera estadounidense en el espaldar, flanqueado por otras dos insignias y lo que parecen ser antorchas en forma de dragones.

THE CAPITAL: RESTORED ⚡ Order restored. The capital reclaimed. 👑 pic.twitter.com/9RdY7EDDw0 — The White House (@WhiteHouse) August 10, 2026

LA CASA DEL DRAGÓN

La publicación llega pocas horas después del estreno del último capítulo de la tercera temporada de ‘La Casa del Dragón’. Un ‘spinoff’ de Juego de Tronos, ambientado casi doscientos años de los sucesos de ‘La Canción de Hielo y Fuego’. La saga de libros de George R.R. Martin en la que se inspiró la serie televisiva.

Este episodio del show sobre la guerra civil entre dos facciones de la familia Targaryen que gobierna los Siete Reinos, muestra el descenso de la actual reina, Rhaenyra Targaryen, por un camino de violencia y tiranía, impulsada por su deseo de permanecer en el Trono de Hierro como la «Escogida» para proteger a Poniente.

Las cuentas en redes sociales de la Administración, y el propio Trump, suelen publicar memes, fotos y videos, algunos realizados con IA, en los que utilizan referentes de la cultura popular y canciones de moda. También han mostrado al presidente como un monarca, lo que ha inspirado el movimiento opositor «No kings» («No a los reyes»).

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A fines de julio, la Casa Blanca publicó un video en TikTok en el que presumía del éxito de la política anti migratoria. Esto al son de ‘La Mudanza’ de Bad Bunny, un cantante hispano defensor de los inmigrantes. Una semana después, el post apareció ya sin sonido.

Canciones de Taylor Swift también han sido retiradas de varias publicaciones de la Administración republicana en TikTok. Ariana Grande, Katy Perry, Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo y Noah Kahan han objetado a su vez al uso de su música. Esto para promocionar políticas que dicen no compartir.

EFE