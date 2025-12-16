Trump dice que triunfo de José Antonio Kast en elecciones de Chile fue porque él lo apoyó

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este lunes, 15 de diciembre, públicamente a José Antonio Kast tras su victoria en el balotaje presidencial en Chile, destacando que “es una muy buena persona” y anticipando un encuentro personal en el corto plazo.

“Me acabo de enterar de que en Chile la persona a la que había apoyado, que no lideraba, acabó ganando bastante fácil. Así que espero poder saludarlo de aquí pronto. He escuchado que es una muy buena persona”, declaró Trump ante periodistas en el Despacho Oval.

De esta manera, Trump sugirió que Kast logró imponerse con claridad en la segunda vuelta gracias a su apoyo previo al balotaje.

De hecho, la jornada electoral en Chile culminó con un resultado histórico: Kast, líder del Partido Republicano y referente de la derecha conservadora, se impuso de manera aplastante en la segunda vuelta frente a la candidata comunista Jeannette Jara.

Con más del 58 % de los votos, Kast se convirtió en el primer presidente abiertamente pinochetista desde el retorno de la democracia en 1990.

APOYO DE ESTADOS UNIDOS

El apoyo de Washington fue más allá de las palabras de Trump. Incluso, el secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo una llamada con Kast para expresarle las felicitaciones oficiales y delinear una agenda de cooperación.

“El secretario Rubio enfatizó el compromiso de Estados Unidos de trabajar con Chile en prioridades compartidas, como la seguridad regional y el crecimiento económico”, informó el Departamento de Estado en un comunicado.

La nota oficial añadió que “ambos líderes expresaron su disposición a profundizar la cooperación y fortalecer la alianza entre Estados Unidos y Chile”, en un contexto regional marcado por desafíos en materia de seguridad, crimen transnacional y desaceleración económica.

“Me complace felicitar al presidente electo por su reciente victoria durante nuestra llamada telefónica de hoy. Estados Unidos espera profundizar nuestra sólida alianza con Chile en beneficio tanto de nuestros ciudadanos como de nuestra región, incluyendo la expansión de los lazos económicos y el fin de la inmigración ilegal”, publicó más tarde Rubio en su cuenta de X (antes Twitter).