EEUU

Trump dice que triunfo de José Antonio Kast en elecciones de Chile fue porque él lo apoyó

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este lunes, 15 de diciembre, públicamente a José Antonio Kast tras su victoria en el balotaje presidencial en Chile, destacando que “es una muy buena persona” y anticipando un encuentro personal en el corto plazo.  
El mandatario estadounidense remarcó que Kast no aparecía como favorito en las primeras etapas del proceso electoral / Archivo.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este lunes, 15 de diciembre, públicamente a José Antonio Kast tras su victoria en el balotaje presidencial en Chile, destacando que “es una muy buena persona” y anticipando un encuentro personal en el corto plazo.  

Contents

“Me acabo de enterar de que en Chile la persona a la que había apoyado, que no lideraba, acabó ganando bastante fácil. Así que espero poder saludarlo de aquí pronto. He escuchado que es una muy buena persona”, declaró Trump ante periodistas en el Despacho Oval. 

Leer Más

EN VIDEO | «Usted está violenta»: Taxista venezolano vivió tenso momento con una pasajera en Chile
El caso «súper especial» que sirve para obtener la Green Card en Estados Unidos
La Casa Blanca celebró decisión de la Corte Suprema sobre las deportaciones y lanzó advertencia al Tren de Aragua

LEA TAMBIÉN: TRUMP DECLARÓ AL FENTANILO COMO «ARMA DE DESTRUCCIÓN MASIVA« POR LO QUE ESTÁ PROVOCANDO EN ESTADOS UNIDOS

De esta manera, Trump sugirió que Kast logró imponerse con claridad en la segunda vuelta gracias a su apoyo previo al balotaje.  

De hecho, la jornada electoral en Chile culminó con un resultado histórico: Kast, líder del Partido Republicano y referente de la derecha conservadora, se impuso de manera aplastante en la segunda vuelta frente a la candidata comunista Jeannette Jara.  

Con más del 58 % de los votos, Kast se convirtió en el primer presidente abiertamente pinochetista desde el retorno de la democracia en 1990.  

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, junto al presidente de los Estados Unidos, Doanld Trump / Archivo

APOYO DE ESTADOS UNIDOS  

El apoyo de Washington fue más allá de las palabras de Trump. Incluso, el secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo una llamada con Kast para expresarle las felicitaciones oficiales y delinear una agenda de cooperación. 

“El secretario Rubio enfatizó el compromiso de Estados Unidos de trabajar con Chile en prioridades compartidas, como la seguridad regional y el crecimiento económico”, informó el Departamento de Estado en un comunicado. 

La nota oficial añadió que “ambos líderes expresaron su disposición a profundizar la cooperación y fortalecer la alianza entre Estados Unidos y Chile”, en un contexto regional marcado por desafíos en materia de seguridad, crimen transnacional y desaceleración económica. 

“Me complace felicitar al presidente electo por su reciente victoria durante nuestra llamada telefónica de hoy. Estados Unidos espera profundizar nuestra sólida alianza con Chile en beneficio tanto de nuestros ciudadanos como de nuestra región, incluyendo la expansión de los lazos económicos y el fin de la inmigración ilegal”, publicó más tarde Rubio en su cuenta de X (antes Twitter). 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Hijo de Juan Pablo Guanipa exige atención médica urgente para su padre
Hijo de Juan Pablo Guanipa exige atención médica urgente para su padre
Venezuela
Horror en Colombia: Joven venezolana intentó escapar de un secuestro, pero sus captores le hicieron algo siniestro
Mundo
Al menos seis muertos tras la caída de una avioneta en el centro de México
VIDEO: Al menos seis muertos tras la caída de una avioneta en el centro de México
Mundo