Trump dice que EEUU está «listo y dispuesto para ayudar» a Venezuela tras los terremotos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país está «listo y dispuesto» para ayudar a Venezuela tras los fuertes terremotos que se registraron en horas de la tarde de este miércoles.

«Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para ayudar. He dado instrucciones a todas las agencias de nuestro gobierno para que se preparen para actuar con rapidez», indicó en sus redes.

En ese sentido, sostuvo que EEUU «estará ahí para nuestros nuevos y grandes amigos. Los primeros informes no son buenos».

«Los dos grandes terremotos que acaban de azotar al gran pueblo de Venezuela son de una magnitud enorme y han dejado un número devastador de muertos», dijo.