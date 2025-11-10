Trump dice que apoya el acuerdo del Senado para reabrir el gobierno de Estados Unidos, pero esta fue su exigencia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes, 10 de noviembre, que apoya el acuerdo de financiamiento federal alcanzado en el Senado para poner fin al cierre del gobierno.

De acuerdo con las palabras del presidente a CNN, la propuesta contempla reabrir las agencias federales a cambio de una futura votación sobre la extensión de los subsidios mejorados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

“Bueno, depende de qué acuerdo estemos hablando, pero si es el acuerdo del que escuché… quieren cambiar el acuerdo un poco, pero yo diría que sí”, dijo Trump a la reportera Kaitlan Collins en la Oficina Oval cuando se le preguntó si apoyaba la medida.

El mandatario subrayó que, según la información que ha recibido, el texto no ha sufrido modificaciones sustanciales y cuenta con el respaldo de suficientes legisladores demócratas.

“Creo que, según todo lo que estoy escuchando, no han cambiado nada, y tenemos el apoyo de suficientes demócratas, y vamos a reabrir nuestro país. Es una lástima que estuviera cerrado, pero vamos a reabrir nuestro país muy rápido”, sostuvo el mandatario.

¿QUÉ SE SABE DEL ACUERDO?

Uno de los puntos más relevantes del acuerdo es la disposición de que se revertirían los despidos de empleados federales impulsados por la propia administración durante el cierre.

Trump señaló que cumplirá con esa cláusula. Además, calificó la propuesta como “muy buena”, lo que marca un giro respecto a su postura inicial de mantener firme la presión sobre el Congreso.

“Cumpliré con el acuerdo — el acuerdo es muy bueno”, dijo Trump.

Como se sabe, el cierre del gobierno —que alcanzó los 40 días— ha generado tensiones políticas y afectado a miles de trabajadores, además de retrasar servicios esenciales.

La negociación en el Senado se convirtió en la vía más viable para destrabar la situación. Esto, al ofrecer un compromiso entre republicanos y demócratas en torno al financiamiento y a la discusión futura sobre el sistema de salud

Con el respaldo presidencial, el acuerdo del Senado se perfila como el paso decisivo para normalizar las operaciones gubernamentales. Se espera que muy pronto se vote el paquete de financiamiento de compromiso para reabrir el gobierno.

La reapertura permitirá restablecer la confianza en las instituciones. También dar un respiro a los empleados afectados. Todo, mientras se prepara el terreno para un debate más amplio sobre la política sanitaria y el alcance de los subsidios federales.

