Trump desde la Casa Blanca habló sobre María Corina en medio de su regreso al país este 25-Oct

El presidente de EEUU, Donald Trump, se refirió este domingo a María Corina Machado tras su regreso a Venezuela, al calificarla como «una mujer agradable» y expresar que espera que esté a salvo.

A las afueras de la Casa Blanca, el mandatario también la describió como alguien agradable, pero reafirmó que les está yendo «realmente bien» en Venezuela.

«Es una mujer muy agradable. Me entregó su Premio Nobel, así que ¿qué otra cosa puedo decir? Espero que esté a salvo. Es una mujer muy agradable. Pero nos está yendo realmente bien en Venezuela», expresó el gobernante.

David Alandete, corresponsal de ABC en la Casa Blanca, informó que el regreso de María Corina Machado fue posible gracias al apoyo de varios países, en especial de EEUU.

Funcionarios de la Administración Trump, como el subsecretario de Estado Christopher Landau, defendieron internamente la necesidad de apoyar el regreso de Machado, según Alandete.

Donald Trump nos dice sobre María Corina Machado: «Es una mujer muy agradable. Me entregó su Premio Nobel, así que ¿qué otra cosa puedo decir? Espero que esté a salvo. Es una mujer muy agradable. Pero nos está yendo realmente bien en Venezuela». pic.twitter.com/LSZNdZOTQ8 — David Alandete (@alandete) October 25, 2026

El retorno de María Corina Machado podría marcar un giro en la política interna de Venezuela. La Plataforma Unitaria Democrática se pronunció sobre su retorno y comentó que este «debe impulsar la lucha por la democracia».

«Su regreso debe marcar un nuevo impulso a la lucha por la recuperación de la democracia, la libertad y la soberanía popular. Es momento de unir fuerzas, fortalecer la unidad nacional y avanzar con determinación hacia una transición democrática, pacífica y ordenada que permita a los venezolanos recuperar plenamente sus derechos y decidir libremente su futuro, en el marco de la hoja de ruta presentada por la Plataforma Unitaria, en articulación con el plan de tres fases de la Administración Trump», expresó la PUD.

Machado había salido del país en diciembre pasado para la ceremonia del Premio Nobel de la Paz que se le entregó en 2025.