Trump defendió a soldado que apostó en la captura de Maduro y lo comparó con esta leyenda del béisbol

El presidente de EEUU, Donald Trump, defendió al soldado de fuerzas especiales, Gannon Ken Van Dyke, después de que este utilizar información clasificada para apostar en la captura de Nicolás Maduro del 3 de enero, operativo en el cual participó, al punto de compararlo con el legendario exjugador de la MLB, Pete Rose.

Durante un encuentro con la prensa, Trump sugirió que la situación es comparable a la de un jugador que apuesta a favor de su propio equipo. Dicha comparación surgió mientras las autoridades imputan a Van Dyke por lucrarse con la operación «Resolución Absoluta».

«Es como si Pete Rose apostara por su propio equipo», señaló Donald Trump. Asimismo, añadió: «Si hubiera apostado en contra de su equipo, eso no sería válido. Pero apostó por su propio equipo».

La comparación con Rose, quien fue expulsado de las Grandes Ligas en 1989, podría significar que le conceda un indulto presidencial. El propio Trump manifestó previamente su intención de conceder un perdón póstumo al beisbolista, lo que alimenta las interrogantes sobre el futuro legal del sargento.

CONTEXTO DEL CASO DE VAN DYKE

La acusación formal indica que el soldado utilizó su conocimiento anticipado de la operación secreta para capturar a Maduro y realizar apuestas sumamente precisas. Van Dyke logró multiplicar una inversión inicial de 34.000 dólares hasta obtener beneficios que superan los 400.000 dólares en Polymarket, una plataforma de predicción.

El Departamento de Justicia sostiene que el imputado participó directamente en la planificación del asalto militar y usó esa ventaja táctica para enriquecerse ilícitamente. Los fiscales describieron el acto como un «uso indebido de información privilegiada» dentro de los mercados de apuestas internacionales.

El militar enfrenta cargos graves por fraude electrónico, uso ilícito de información gubernamental, fraude en productos básicos y transacciones monetarias ilegales. Algunos de estos delitos conllevan penas máximas de hasta 20 años de prisión si el tribunal lo encuentra culpable de los hechos.

Un magistrado federal en Carolina del Norte concedió al soldado la libertad bajo fianza tras fijar una suma de 250.000 dólares sin exigencia de pago inmediato. Como parte de las medidas cautelares, Van Dyke debe viajar a Nueva York para presentarse ante un tribunal federal en los próximos días.