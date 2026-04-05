Trump confirmó rescate de un segundo piloto tras el derribo de un caza F-15 en montañas de Irán

El presidente de EEUU, Donald Trump, informó que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ejecutaron una de las misiones de rescate «más audaces de la historia», luego de extraer con vida al segundo piloto del caza F-15E Strike Eagle derribado las montañas de Irán.

«Me complace anunciarles que ahora está sano y salvo», confirmó el mandatario tras la operación detrás de las líneas enemigas. En ese contexto, Trump describió al militar rescatado como un «valiente guerrero» que eludió la persecución constante de las fuerzas iraníes durante el incidente.

El comandante en jefe, el secretario de Guerra y el jefe del Estado Mayor Conjunto monitorearon el movimiento del oficial en todo momento. Trump ordenó el despliegue de «decenas de aeronaves, armadas con las armas más letales del mundo, para recuperarlo» de forma inmediata.

¿CUÁL ES EL ESTADO DEL PILOTO?

Aunque el oficial presenta heridas por el ataque previo, los médicos reportan que se encuentra fuera de peligro y en proceso de recuperación. Esta maniobra representa el segundo rescate exitoso de un piloto estadounidense en menos de cuarenta y ocho horas en la zona.

«¡Jamás abandonaremos a un soldado estadounidense!», exclamó el líder republicano al destacar que ninguna baja nacional ocurrió durante las incursiones. Trump enfatizó que el éxito de ambas misiones demuestra un «dominio y una superioridad aérea abrumadores sobre el espacio aéreo iraní».

Además, el presidente elogió la capacidad de sus tropas frente a la creciente tensión bélica en el Medio Oriente. «Sin duda, contamos con las mejores, más profesionales y letales Fuerzas Armadas de la historia», sentenció el mandatario en su mensaje oficial.

La Casa Blanca acompañó este anuncio con la imagen de la bandera nacional en la red social X. «Dios bendiga a nuestras tropas y a los Estados Unidos de América», rezaba la publicación que circuló rápidamente por los canales oficiales del gobierno.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán contradijo la versión de éxito total al asegurar que destruyeron una aeronave de búsqueda estadounidense. La agencia Tasnim citó al cuerpo militar: «Un avión enemigo estadounidense que buscaba al piloto de un caza derribado fue destruido por combatientes del Islam».

Este choque informativo ocurre mientras Trump afirma que un bombardeo masivo en Teherán eliminó a varios mandos del régimen. «Muchos de los líderes militares de Irán, que los han dirigido de forma deficiente e imprudente, son eliminados», publicó el presidente sobre el ataque.