Trump cataloga acuerdos con Delcy Rodríguez como una «empresa conjunta», dice que permite cubrir los costos de la captura de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó la cooperación con Venezuela como una «empresa conjunta», destacando que la dinámica genera beneficios económicos significativos para ambos países.

En este sentido, Trump afirmó que la colaboración permite a Estados Unidos obtener «miles de millones de dólares», al tiempo que aseguró que Venezuela atraviesa «el mejor momento de su historia» gracias a esta relación.

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Las declaraciones fueron ofrecidas durante una reunión celebrada este jueves, 26 de marzo, en la Casa Blanca con otras autoridades de su administración.

Asimismo, el presidente sostuvo que la asociación ha permitido recuperar en múltiples ocasiones los costos vinculados a la acción militar en territorio venezolano, la cual sirvió para capturar a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

En su intervención, insistió en que la cooperación ha sido rentable para ambas partes, afirmando que EEUU «ha ganado mucho dinero y ellos (Venezuela) han ganado mucho dinero», en referencia al esquema bilateral vigente.

«Hemos cubierto el coste de esa acción militar muchas, muchas veces», enfatizó Trump.

Es por ello que calificó de «increíble» el vínculo con Caracas y dejó entrever que la cooperación podría ampliarse en los próximos meses.

ELECCIONES EN VENEZUELA

Además, en su intervención, Trump recurrió a un comentario irónico al sugerir que podría «presentarse contra Delcy» Rodríguez, a quien mencionó como posible adversaria en unas hipotéticas elecciones.

Añadió que, según su percepción, goza de buena aceptación en Venezuela, un comentario que generó risas entre los presentes.

«Después de mi mandato, tal vez vaya a Venezuela y me postule a la presidencia contra Delcy. Tal vez me postule contra Delcy», declaró.

#26Mar | El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bromeó este jueves con la posibilidad de presentarse a las elecciones en Venezuela contra la presidenta interina, Delcy Rodríguez, debido a la popularidad que tiene en ese país. Video: White House pic.twitter.com/b2WfQ30sKV — Caraota Digital (@CaraotaDigital) March 26, 2026

INFLACIÓN EN VENEZUELA

En tanto, la situación económica para los venezolanos no mejora. Mientras la administración Trump prometió prosperidad económica tras la captura de Nicolás Maduro, la vida no ha hecho más que complicarse en los dos meses transcurridos desde entonces. Esto, según un reporte de Bloomberg.

La producción petrolera del país cayó un 21 % hasta situarse en 780.000 barriles diarios en enero. Además, las exportaciones se desplomaron, lo que limitó el flujo de dólares —tan necesarios— que muchos venezolanos utilizan en lugar de la moneda local, que se ha depreciado.

Mientras tanto, las subastas de dólares introducidas por la administración respaldada por Estados Unidos han sido criticadas por ser demasiado lentas y opacas.

Según el medio, esto contribuyó a acelerar la inflación anual hasta alrededor del 600 % en febrero, desde el 475 % registrado en diciembre.

Tal situación, evidencia cómo la escasez de dólares está alimentando las presiones sobre los precios. Por ende, causando más sufrimiento a los venezolanos que perciben salarios miserables y estancados, y empujándolos a protagonizar protestas.