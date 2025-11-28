Trump cancelará todas las órdenes ejecutivas de Biden que se «firmaron con autopen»

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, señaló este viernes, 28 de noviembre, que considera inválidos los decretos, órdenes ejecutivas, memorandos e indultos emitidos por su predecesor, Joe Biden, cuando fueron rubricados con el denominado autopen.

Según Trump, quien comunicó a través de su red social Truth Social que anulará todas las órdenes de Biden, este mecanismo fue utilizado de manera irregular durante la pasada administración.

A su juicio, tal situación convierte en nulos los documentos que no contaron con la firma directa del exmandatario.

“Por la presente, cancelo todas las Órdenes Ejecutivas y cualquier otro documento que no haya sido firmado directamente por el corrupto Joe Biden. Porque las personas que operaron el autopen lo hicieron ilegalmente», refiere el texto que escribió el presidente Trump.

Asimismo, aseveró que los documentos firmados con autopen representa un 92 %, quedando «sin efecto legal», tras la decisión tomada este viernes.

«No está permitido el uso del autopen si no cuenta con la aprobación específica del presidente de los Estados Unidos», enfatizó en la publicación.

INVESTIGACIÓN POR USO DE AUTOPEN

Vale recordar, que la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, anunció el pasado martes, 28 de octubre, que su equipo inició una investigación formal sobre el presunto uso del dispositivo de firma automática, conocido como autopen.

El foco principal de la pesquisa es determinar si este mecanismo fue utilizado para firmar indultos presidenciales y otros documentos oficiales sin la intervención directa del mandatario.

Bondi calificó la denuncia como “sumamente pertinente”. También elogió al congresista James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, por su liderazgo en la revelación de estos hechos.

«Mi equipo ya ha iniciado una revisión del supuesto uso por parte de la administración Biden de la función de autopen para conceder indultos. La nueva información de James Comer es sumamente útil, y su liderazgo en este asunto es invaluable. Seguiremos trabajando con el Oversight Committee (Comité de Supervisión). Esto, para garantizar la rendición de cuentas al pueblo estadounidense», señaló la fiscal a través de su cuenta de la red social X.

¿CUÁNTAS ÓRDENES FIRMÓ BIDEN?

Durante su mandato, Biden emitió un total de 162 órdenes ejecutivas, de acuerdo con el registro del American Presidency Project.

Aunque no existe certeza sobre cuántas de ellas fueron firmadas mediante el uso de un bolígrafo automático, lo cierto es que la práctica de revocar directivas de administraciones anteriores no resulta extraña en la política estadounidense.

Trump, en su regreso al poder, ya ha avanzado con fuerza en esa dirección. Apenas asumió su segundo mandato el 20 de enero, anuló cerca de 70 órdenes ejecutivas heredadas de Biden. De esta manera, se marcó un giro inmediato en la agenda presidencial.

La ofensiva continuó semanas después: el 14 de marzo, la Casa Blanca confirmó que Trump había revocado otras 19 disposiciones, consolidando así su estrategia de desmontar buena parte del legado normativo de su predecesor.