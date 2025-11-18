EEUU

Trump asumirá liderazgo de la Junta de Paz Internacional tras resolución de la ONU sobre Gaza

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este lunes, 17 de noviembre, como “histórica” la resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que respalda su ambicioso plan de 20 puntos para la pacificación de Gaza.  
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos / Archivo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este lunes, 17 de noviembre, como “histórica” la resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que respalda su ambicioso plan para la pacificación de Gaza.  

Contents

«El Consejo reconoció y respaldó la Junta de la Paz, que estaré presidida por mí e incluirá a los líderes más poderosos y respetados del mundo», publicó Trump en su cuenta oficial de Truth Social. 

Leer Más

periodistas
EEUU sobre la libertad de expresión en Venezuela: «Hay que permitir que periodistas hagan su trabajo sin miedo»
Sale a la luz la verdadera razón de la desaparición de Drake Bell, exestrella de Nickelodeon
El escalofriante asesinato a cuchilladas de un influencer contra su esposo: Violó las órdenes de alejamiento

LEA TAMBIÉN: «LA TAREA NO ESTÁ TERMINADA«: LA EXIGENCIA DE TRUMP A HAMÁS PARA AVANZAR Y COMPLETAR ACUERDO SOBRE GAZA

Asimismo, Trump extendió su agradecimiento a «aquellos países que no estaban en este comité, pero apoyaron fuertemente el esfuerzo: Qatar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Indonesia, Turquía y Jordania». 

La iniciativa, impulsada por la delegación estadounidense, fue aprobada con 13 votos a favor y las abstenciones de China y Rusia. 

¿QUÉ CONTEMPLA EL PLAN DE TRUMP?  

El texto contempla el despliegue de una Fuerza Internacional de Seguridad (ISF) en la Franja de Gaza hasta diciembre de 2027, con el objetivo de garantizar la protección de civiles, asegurar los corredores humanitarios y supervisar un proceso de desmilitarización del enclave.  

Lo que se detalló, es que la ISF tiene previsto funcionar como una fuerza encargada de hacer cumplir la ley, no como «una fuerza de mantenimiento de la paz, con tropas de distintos aliados y en coordinación con la Junta». 

Como parte de los compromisos establecidos, se prevé que la fuerza internacional asuma la responsabilidad de supervisar el proceso de desmilitarización en Gaza. Esto incluye la eliminación de estructuras militares existentes, la prohibición de su reconstrucción y el desarme definitivo de las facciones armadas que no pertenecen al Estado. 

El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba el plan de Trump para Gaza / Cortesía: Fox News

¿QUIÉN LIDERARÁ LA JUNTA DE PAZ EN GAZA?  

Como se señaló, la formación de la Junta de Paz, cuerpo transitorio de gobernanza, estará presidida por el propio Trump, quien anticipó el nombramiento de sus miembros en las próximas semanas. 

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE HAMÁS?  

La aprobación de la resolución generó rechazo por parte de Hamás y otras facciones palestinas, que acusaron a la comunidad internacional de imponer una tutela sobre Gaza y advirtieron que la misión favorece los intereses estratégicos de Israel. 

“La resolución impone un mecanismo de control externo sobre la Franja de Gaza, lo que rechazamos, y tiene como fin alcanzar los objetivos de Israel”, señaló el movimiento islamista en un comunicado. 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Maduro pide a Trump buscar soluciones diplomáticas: «Cuestionamos el uso de la fuerza»
Venezuela
Cuatro chilenos detenidos en Miami por violento robo de joyas, hay una mujer involucrada
EEUU
El extraño caso de Tate: Tiene apenas 4 años y sufre de «demencia infantil»
Mundo