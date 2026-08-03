Trump aseguró que Chevron regresó «mucho más grande y fuerte» a Venezuela gracias al genio y estabilidad de su administración

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes, 3 de agosto, que Chevron y su presidente y director ejecutivo, Mike Wirth, regresaron a Venezuela «mucho más grandes y fuertes que nunca», tras ser expulsados del país en el pasado.

El mandatario se pronunció así en su red social Truth Social, en referencia a una entrevista que Wirth concedió a la periodista María Bartiromo, en la cual el empresario explicó las razones detrás del reciente éxito de la petrolera estadounidense en Venezuela.

Trump, sin embargo, cuestionó que el CEO de Chevron no reconociera el papel de su gobierno en ese desempeño.

«Lo único que convenientemente olvidó mencionar es que, sin el genio, la previsión, la fuerza y la estabilidad de la Administración Trump, la industria petrolera y nuestro propio país estarían muertos», escribió el mandatario.

En su mensaje, Trump insistió en que la reactivación de Chevron en territorio venezolano es apenas un ejemplo de un fenómeno que, según él, también beneficiará a otras compañías del sector energético estadounidense.

«Echaron a Mike y Chevron de Venezuela, pero ahora está de vuelta, mucho más grande y más fuerte que nunca. ¡Esperan hacer una fortuna! Eso también va para otras compañías petroleras», sostuvo.

El presidente estadounidense cerró su publicación con un llamado directo a las petroleras del país para que bajen los precios del combustible al consumidor, exigencia que ha repetido en distintas ocasiones desde que asumió el cargo. «Los precios del petróleo bajan, ¡ahora!», concluyó.

CHEVRON ESPERAR RECUPERAR LO PERDIDO

La única energética estadounidense que opera en Venezuela, espera recuperar a principios de 2027 la totalidad de la deuda contraída por el Estado venezolano con la compañía, indicó por su parte Eimear Bonner, la directora de finanzas de la empresa.

Chevron, con sede en Houston (Texas), continúa «recuperando su deuda» a la vez que está en negociaciones con el Gobierno de la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para «mejorar» sus condiciones fiscales en el país, agregó Bonner.

Desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, Chevron sigue renuente a invertir capital en el país hasta que se reduzcan los impuestos y regalías a la producción petrolera.

Actualmente, la petrolera solo reinvierte los ingresos que genera dentro del país. Esto en el marco de un programa autorizado por el Departamento del Tesoro de EEUU para recuperar la deuda de la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela (Pdvsa), según el mismo Wirth, en una entrevista con Bloomberg TV.

Mike Wirth, Chairman and CEO of Chevron, just gave, in an interview with the fabulous Maria Bartiromo, all of the reasons that his company is doing so well. The only thing he conveniently forgot to mention is that, without the genius, foresight, strength, and stability, of the… pic.twitter.com/1GkMv98fiJ — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 3, 2026

DEUDA VENEZOLANA

La cifra exacta de la deuda de Venezuela con Chevron no se conoce públicamente. Sin embargo, medios especializados la colocaban en unos 1.000 millones de dólares en 2022.

Pdvsa incurrió en esta deuda dado que, durante años, no cubrió los gastos de las empresas mixtas con Chevron en la Faja Petrolífera del Orinoco.

Durante la llamada con inversores, Bonner indicó además que las tres empresas mixtas con Pdvsa están operando «exitosamente». Señaló que han incrementado su producción en un 15 % en los últimos tres meses, a un promedio de 280.000 barriles de petróleo al día.

La producción petrolera de Venezuela aumentó tras la captura Maduro y alcanzó en junio los 1,07 millones de barriles diarios, según datos de la OPEP.

Con información de EFE