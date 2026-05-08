Trump anunció un alto el fuego entre Rusia y Ucrania, sería «el comienzo del fin de la guerra»

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes, 8 de mayo, un alto el fuego de tres días entre Rusia y Ucrania, aceptado por sus homólogos Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, respectivamente, en lo que calificó como «el comienzo del fin de la guerra».

«Me complace anunciar que habrá un alto el fuego de tres días (9, 10 y 11 de mayo) en la guerra entre Rusia y Ucrania. La celebración en Rusia es por el Día de la Victoria, pero, de igual manera, en Ucrania, porque ellos también fueron una gran parte y un factor importante en la Segunda Guerra Mundial», informó Trump en redes sociales.

«Este alto el fuego incluirá la suspensión de toda actividad cinética, así como un intercambio de prisioneros de 1.000 detenidos por cada país. Esta solicitud fue hecha directamente por mí, y agradezco mucho que haya sido aceptada por el presidente Vladímir Putin y el presidente Volodímir Zelenski», agregó.

El anuncio fue difundido por el mandatario estadounidense a través de Truth Social, medio por el cual aseguró que el acuerdo busca abrir una vía hacia la desescalada del conflicto más grave en Europa desde 1945.

«Ojalá sea el comienzo del fin de una guerra muy larga, mortal y arduamente librada. Las conversaciones continúan para poner fin a este gran conflicto, el mayor desde la Segunda Guerra Mundial, y estamos cada vez más cerca cada día», sostuvo Trump.

REACCIONES EN UCRANIA Y RUSIA

En tanto, Zelenski, confirmó que Moscú dio luz verde al intercambio de prisioneros en formato 1.000 por 1.000 y respaldó la necesidad de establecer un régimen de alto el fuego durante los tres días acordados.

Sus declaraciones se produjeron poco después de que Washington hiciera público el anuncio, subrayando que Kiev está dispuesta a cumplir con los términos pactados.

Desde Moscú, el asesor presidencial Yuri Ushakov afirmó que Putin considera «aceptable» la propuesta estadounidense y Rusia participará en la tregua e intercambio de prisioneros.

El anuncio llega tras una semana marcada por tensiones, puesto que el Ministerio de Defensa ruso había declarado una tregua unilateral para el 8 y 9 de mayo, acusando a Ucrania de no respetarla, mientras Kiev denunció más de 140 ataques rusos durante la noche previa.

Lo cierto, es que el alto el fuego de tres días representa el primer gesto coordinado entre ambas partes en meses y coincide con un renovado impulso diplomático.