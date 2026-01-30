Trump anunció que «invitarán» a otros países para que «participen en industria petrolera» en Venezuela

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que están avanzando para que Venezuela pueda comercializar su petróleo con otros países.

«Estaremos invitando a otros países para que participen en la industria petrolera», expresó Trump durante la firma de órdenes ejecutivas.

«Vamos a estar dirigiendo eso con el país y ha funcionado muy bien», agregó.

En este sentido, volvió a referirse a las buenas relaciones diplomáticas que está teniendo con el gobierno encargado de Delcy Rodríguez. «La situación con Venezuela está avanzando muy bien. Los líderes están haciendo un muy buen trabajo. Estamos muy felices y nos llevamos muy bien. Estamos satisfechos», indicó.

Finalmente, destacó que ambos países están en la «dirección» correcta.

Desde que Delcy Rodríguez asumió al gobierno de Venezuela, Donald Trump ha trabajado de la mano con ella y han coordinado diferentes acciones como la reapertura del espacio aéreo o el levantamiento de muchas de las sanciones que pesaban sobre el país.

El pasado 8 de enero, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció la excarcelación de un «número importante» de presos políticos. Aunque el proceso ha sido más lento de lo esperado, aún se esperan más liberaciones en los próximos días.

Asimismo, la Asamblea Nacional aprobó en cuestión de dos semanas la reforma a la Ley de Hidrocarburos para dar más facilidades a la inversión privada y extranjera que planteó la administración de Trump.

En el marco de todos estos avances, Washington ha reiterado su satisfacción por las «buenas relaciones» que tiene con la administración de Delcy Rodríguez.