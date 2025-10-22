Trump anunció que están “totalmente preparados” para operaciones terrestres contra carteles

En una declaración desde el Despacho Oval, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este miércoles, 22 de octubre, una advertencia directa a los carteles de la droga que operan en el Caribe y el Pacífico, asegurando que su administración está lista para “golpear muy duro” a quienes intenten mover mercancía ilícita también por tierra.

En este sentido, Trump aclaró ante la prensa que su Administración informará al Congreso de los Estados Unidos antes de proceder con estos ataques por tierra.

«Les golpearemos muy duro cuando vengan por tierra, no lo han experimentado aún (…) Probablemente volveremos al Congreso y explicaremos exactamente lo que haremos cuando pasemos a tierra», dijo Trump.

Asimismo, el presidente estadounidense enfatizó que las operaciones en aguas internacionales del Caribe contra barcos «dedicados al narcotráfico» han reducido el paso de drogas por mar. También aseguró que la prioridad es “salvar vidas» estadounidenses.

“Cada vez que vemos que eso sucede, estamos salvando 25.000 vidas estadounidenses”, dijo, en alusión a la destrucción de esas embarcaciones frente a las costas de Venezuela.

🇺🇸🇻🇪‼️ | ÚLTIMA HORA — Trump afirma que EE.UU. ya está “totalmente preparado” para operaciones terrestres contra redes narco vinculadas a Venezuela y que “probablemente” notificará al Congreso: “Vamos a golpearlos cuando lleguen por tierra”. “Tenemos autoridad legal… esto es… pic.twitter.com/wSypG82jST — UHN Plus (@UHN_Plus) October 22, 2025

«TENEMOS AUTORIDAD LEGAL»

En relación con la posibilidad de ejecutar acciones en territorio terrestre, el presidente insistió que su gobierno contará con el debido respaldo jurídico para proceder.

“Contamos con la autoridad legal. Se trata de una cuestión de seguridad nacional”, enfatizó el mandatario. “Sabemos quiénes vienen, qué llevan y de dónde vienen. Si manejas botes de droga, estás en grave peligro”, advirtió.

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War conducted a lethal kinetic strike on a vessel being operated by a Designated Terrorist Organization and conducting narco-trafficking in the Eastern Pacific. The vessel was known by our intelligence to be… pic.twitter.com/BayDhUZ4Ac — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 22, 2025

DESTRUYERON OTRA LANCHA

Más temprano, el gobierno de los Estados Unidos confirmó la destrucción de una nueva lancha cargada de droga, pero esta vez en el Pacífico.

«Bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra una lancha operada por una Organización Terrorista Designada que se dedicaba al narcotráfico en el Pacífico Oriental», informó el secretario de Guerra, Pete Hegseth, a través de un comunicado en sus redes sociales.

En la publicación, se puede ver el video del momento en el que el Ejército de los Estados Unidos destruyó a la embarcación con todos sus tripulantes adentro.