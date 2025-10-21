Trump advirtió que podría cancelar reunión prevista con Xi Jinping en Corea del Sur

En vísperas de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su esperanza de alcanzar un “buen” acuerdo comercial con su homólogo chino, Xi Jinping. Sin embargo, también dejó abierta la posibilidad de cancelar la anunciada reunión con el mandatario asiático.

“Vamos a tener un acuerdo justo, y creo que vamos a tener una reunión muy exitosa. Ciertamente, hay mucha gente que está esperando esto”, dijo Trump durante un almuerzo con senadores republicanos en la Casa Blanca.

Pero, luego agregó: “Tal vez no suceda. Pueden ocurrir cosas donde, por ejemplo, tal vez alguien diga ‘no quiero reunirme. Es demasiado desagradable’”.

El 19 de septiembre, Trump anunció que se reuniría con Xi en Corea del Sur, marcando su primer encuentro bilateral desde su retorno a la Casa Blanca en enero del presente año.

Sin embargo, el pasado 10 de octubre, Trump amenazó con cancelar su reunión con Xi y elevar los aranceles a las importaciones chinas tras las restricciones de Beijing a los minerales de tierras raras.

ARANCELES A CHINA

Desde su regreso a la presidencia, Trump ha aplicado aranceles adicionales del 30 % a China, alcanzando un total de entre 55 % y 57 %. Afirmó que Pekín ha pagado “cientos de miles de millones de dólares” en aranceles.

Ahora, el mandatario estadounidense amenazó con imponer un nuevo arancel del 100 % a China. Esto, en respuesta a las reglas ampliadas de Beijing sobre productos de tierras raras. Y este mismo lunes dijo que ya ha dado resultados.

¿CUÁL ES LA RESPUESTA DE CHINA?

Beijing ha advertido que responderá con firmeza.«Amenazar con altos aranceles no es la manera correcta de tratar con China», señaló Lin Jian, portavoz del ministerio de relaciones exteriores chino.

¿QUÉ QUIERE TRUMP?

En concreto, Trump destacó el lunes que Estados Unidos busca que China suspenda las exportaciones de fentanilo. También que retome las compras de soja y no use las tierras raras como herramienta de presión.

“No quiero que jueguen al juego de las tierras raras con nosotros”, declaró Trump a bordo del Air Force One el domingo, de regreso a Washington desde Florida.

Asimismo, el republicano aseguró que Estados Unidos quiere que China “detenga el fentanilo”. Acusó a Pekín de no controlar las exportaciones del opioide y sus precursores, lo que agrava la crisis de adicciones en EEUU.