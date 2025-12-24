EEUU

Tragedia familiar: Niña suplicó que no la mataran tras ver a su padrastro asesinar a su madre, esto le hizo el hombre

Una niña de 13 años vivió una escena aterradora al presenciar cómo su padrastro asesinaba a su madre dentro de su propio hogar. En medio del pánico y el horror, la menor suplicó por su vida, pero el agresor le disparó directamente en el rostro.  

De acuerdo con la información obtenida por People, contra todo pronóstico, la niña sobrevivió al ataque de su padrastro y actualmente se ha convertido en la pieza clave para esclarecer el crimen. 

Lo que se detalló, es que el agresor fue identificado como Jason Kenney, de 47 años, quien mató a su esposa, Crystal Kenney, antes de huir y posteriormente quitarse la vida horas más tarde, según informó la oficina del sheriff. 

La tragedia ocurrió la noche del 22 de diciembre, cuando una discusión doméstica escaló rápidamente. Crystal, al percibir el peligro, envió a su hijo de 12 años a pedir ayuda a un vecino y llamar al 911.  

Mientras el niño corría en busca de auxilio, la violencia dentro de la casa aumentó. Fue entonces cuando Jason disparó fatalmente contra Crystal y luego se volvió hacia su hijastra, quien presenció el ataque y rogó que no la matara.  

A pesar de sus súplicas, el hombre le disparó directamente en el rostro. Sin embargo, la adolescente logró sobrevivir gracias a un golpe de suerte casi inexplicable: la bala entró por el puente de la nariz, viajó hacia arriba y salió por la parte superior de su cabeza sin causar daños cerebrales graves, según detallaron las autoridades.  

Lo que explicaron, las mismas autoridades, es que la joven fue trasladada de inmediato a un hospital, donde permanece en recuperación. 

La niña recibió un total de dos disparos: uno en el hombro y otro en la cara. 

«Más tarde nos enteramos de que la bala en la cara la alcanzó en el puente de la nariz, subió directamente y salió por la parte superior de su cabeza», precisó el sheriff del condado de Polk, Grady Judd, en una conferencia de prensa. 

Luego añadió: «Es un milagro de Navidad». 

La tercera niña de la casa, la hija pequeña de Crystal y Jason, resultó ilesa. Los tres menores están ahora al cuidado de sus abuelos maternos.

Jason y Crystal Kenney con los dos hijos de Crystal. / Cortesía: Jason Kenney/Facebook

¿QUÉ HIZO EL HOMBRE TRAS EL CRIMEN?  

Tras el ataque, Kenney huyó hacia la casa de su difunto padre. Cuando los agentes lo localizaron horas después, el hombre se suicidó antes de ser detenido.  

La investigación confirmó que el crimen se trató de un asesinato seguido de suicidio, dejando a dos niños huérfanos y a una comunidad profundamente conmocionada por la brutalidad del caso. 

¿QUÉ PROVOCÓ EL ASESINATO?  

Para detalles más perturbadores, las autoridades precisaron que todo comenzó por un juego de fútbol americano.  

Lo que se relató, es que Jason había estado viendo el Monday Night Football de la NFL en un cobertizo detrás de la casa, pero regresó para ver los últimos minutos del partido.  

Sin embargo, Crystal estaba dentro y se opuso a que Jason tomara el control del televisor. Fue, en ese momento, cuando los dos comenzaron a discutir. 

