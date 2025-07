Todos quedaron en shock: El arresto de ICE a un piloto tras aterrizaje en EEUU, este sería su grave cargo criminal

El vuelo 2809 de Delta Airlines, procedente de Minneapolis (EEUU), se convirtió en escenario de un operativo federal que dejó a pasajeros y tripulación en estado de shock. Apenas el Boeing 757-300 tocó tierra en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, al menos 10 agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) irrumpieron en la aeronave y arrestaron al copiloto.

De acuerdo con la información reseñada por New York Post y otros medios estadounidenses, el copiloto fue identificado como Rustom Bhagwagar, de 35 años.

Testigos describieron la escena como “impactante y desconcertante”. Los agentes, armados y con chalecos de distintas agencias, avanzaron por el pasillo hasta la cabina. Luego, esposaron al copiloto y lo escoltaron fuera del avión por las puertas entre primera clase y clase turista.

La pasajera Sarah Christianson relató que ni siquiera el otro piloto sabía lo que estaba ocurriendo. Señaló que la tripulación no ofreció explicaciones a los pasajeros, quienes observaban atónitos cómo se desarrollaba el arresto.

Según fuentes federales, el arresto está vinculado a una investigación sobre posesión de material de abuso sexual infantil.

🚨 BREAKING: A Delta pilot was arrested by HSI (Homeland Security) on CSAM charges. pic.twitter.com/5oV9NYaw97

— Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) July 27, 2025