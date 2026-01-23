TikTok asegura su futuro en Estados Unidos tras cerrar importante acuerdo, esto es lo que debes saber

La larga disputa sobre el futuro de TikTok en Estados Unidos llegó a un punto decisivo con el cierre formal del acuerdo, que transfiere la mayoría de sus operaciones estadounidenses a una nueva empresa conjunta de propiedad mayoritariamente local.

La transacción, finalizada un día antes de la fecha límite fijada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pone fin en teoría a las presiones políticas y negociaciones entre Washington, Beijing y ByteDance, la matriz china de la aplicación.

El objetivo central del acuerdo ha sido responder a las preocupaciones de seguridad nacional, que durante años rodearon a la plataforma, especialmente en torno al manejo de datos y la influencia potencial del Gobierno chino.

“La empresa conjunta de mayoría estadounidense operará bajo salvaguardas definidas que protegen la seguridad nacional mediante protecciones integrales de datos, seguridad de algoritmos, moderación de contenido y garantías de software para los usuarios estadounidenses”, dijo el grupo en un comunicado este jueves.

¿CÓMO ESTARÁ CONFORMADA?

La nueva empresa conjunta, que operará bajo estrictas salvaguardas, anunció su estructura de liderazgo y su misión: garantizar la protección de los datos de los usuarios estadounidenses, reforzar la seguridad del algoritmo y asumir la moderación de contenido dentro del país.

Adam Presser, quien encabezó los esfuerzos previos de TikTok para asegurar la información de los usuarios en Estados Unidos, asumirá como CEO, mientras que Will Farrell ocupará el cargo de director de Seguridad.

La junta directiva incluirá a figuras clave como Shou Chew, CEO de TikTok US, y representantes de Oracle, Silver Lake, Susquehanna International Group y la firma emiratí MGX.

ASÍ QUEDÓ DISTRIBUIDO

El acuerdo redistribuye la propiedad de las operaciones estadounidenses de TikTok: un 50 % quedará en manos de un consorcio liderado por Oracle, Silver Lake y MGX; poco más del 30 % será controlado por afiliados de inversionistas actuales de ByteDance; y la propia ByteDance conservará un 19,9 %.

Aunque la nueva entidad tendrá control sobre los datos, la moderación y el entrenamiento del algoritmo para usuarios estadounidenses, la operación global de comercio electrónico, publicidad y marketing seguirá bajo la estructura internacional de ByteDance.

Esto implica que la experiencia visible para los usuarios probablemente no cambie de forma drástica, aunque el funcionamiento interno del algoritmo sí podría evolucionar.

¿QUÉ PREOCUPACIONES CONTINÚAN?

A pesar del cierre del acuerdo, persisten dudas sobre si la reestructuración aborda completamente las preocupaciones bipartidistas. Es decir, las que llevaron al Congreso a aprobar la ley de venta o prohibición.

Legisladores y funcionarios estadounidenses temían que ByteDance pudiera ser presionada por Beijing para manipular el algoritmo con fines políticos o de desinformación.

Aunque la ley prohíbe cualquier cooperación en materia de algoritmos entre ByteDance y la nueva empresa estadounidense, la continuidad del licenciamiento del algoritmo original —que será reentrenado y revisado— mantiene abiertas algunas interrogantes sobre la independencia tecnológica total.

El Gobierno chino, por su parte, ha mantenido una postura cautelosa. Aunque no se pronunció directamente sobre la estructura final del acuerdo, funcionarios del Ministerio de Comercio reiteraron recientemente que Beijing y Washington habían alcanzado un consenso básico sobre la resolución del conflicto.

China expresó su expectativa de que Estados Unidos cumpla sus compromisos y garantice un entorno empresarial justo y no discriminatorio para las compañías chinas que operan en su territorio.

Con el acuerdo finalmente cerrado, TikTok parece haber asegurado su permanencia en uno de sus mercados más importantes, mientras continúa navegando un complejo equilibrio entre intereses comerciales, tensiones geopolíticas y exigencias regulatorias.