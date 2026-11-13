Terrorífico video: Conductor de una cisterna se salvó de milagro tras saltar antes de ser arrollado por un tren

Un conductor de camión cisterna logró escapar y sobrevivir luego de quedarse a mitad de la vía justo en el momento en el que un tren se acercaba a toda velocidad en Fort Worth, Texas

Los hechos ocurrieron este miércoles pasadas las 2:30 de la tarde cuando el conductor del camión, que transportaba sebo de res, intentaba cruzar las vías del tren.

De acuerdo con los primeros reportes, su camión quedó atascado, por lo que tuvo que saltar del vehículo y huir segundos antes de que el tren chocara contra el camión.

🇺🇸 A BNSF train SLAMMED into a tanker truck in Fort Worth, Texas, after the driver tried to beat it across the tracks. Nobody was killed, and one person was taken to hospital in stable condition. The tanker was hauling beef tallow, so that’s one very expensive way to grease the rails. Source: Fort Worth Star-Telegram / Writer: Julie

https://t.co/cGHSqZnxYv — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 13, 2026

El video también muestra a una persona saltando o cayendo del tren antes del impacto. BNSF confirmó que uno de sus empleados fue trasladado al hospital con heridas leves tras el accidente.

En un comunicado, la compañía ferroviaria afirmó que está cooperando con las fuerzas del orden local para investigar el incidente.

Brad Farmer, el hombre que grabó el video destacó que el conductor intentó evitar el choque hasta el último momento. «Gracias a Dios que salió a tiempo. Parecía que todavía estaba intentando dar marcha atrás. Y no sé cuánto tiempo creía que tenía, pero no fue suficiente», dijo.

«Lo primero que uno reza es por su seguridad. Sabía que iba a chocar contra ese tanque, y estoy seguro de que imaginó que iba a haber una explosión. Gracias a Dios que no la hubo. Pero en ese video se le ve saltar, y el tren va tan rápido que simplemente rebota contra el suelo», dijo. «Podría haber sido mucho peor. Gracias a Dios que no lo fue».