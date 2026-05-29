Terror en un parque en Texas: Quedaron atrapados por horas a casi 30 metros de altura tras falla en montaña rusa

Ocho estudiantes pasaron el susto de sus vidas luego de quedar atrapados por cuatro horas en una montaña rusa en Galveston, Texas.

La montaña rusa Iron Shark de Pleasure Pier, que cuenta con una subida vertical de 30 metros, dejó de funcionar este jueves a las 5:21 de la tarde. Aproximadamente, 15 minutos después el Departamento de Bomberos de Galveston recibió una llamada alertando lo ocurrido.

No obstante, el rescate requirió de una gran movilización de equipos y según reportes rescataron a la última persona a las 9 de la noche. El jefe de los bomberos, Mike Varela, explicó que la plataforma elevadora que se suele utilizar para ayudar a evacuar a los clientes atrapados tenía «problemas mecánicos» y, por lo tanto, el departamento de bomberos tuvo que utilizar su camión de bomberos Tower 1.

Asimismo, destacó las afectaciones de los estudiantes. «Por supuesto que estaban conmocionados por haber bajado por esa escalera y haber estado bajo ese sol abrasador. Les han hecho pruebas de deshidratación y todos parecen estar bastante bien».

«Se notaba a simple vista que estaban conmocionados, y luego se podía ver también una sensación de alegría una vez que sus pies tocaron el suelo», precisó.

En este sentido, señaló que antes de rescatarlos tuvieron que tranquilizarlos y asegurarles que el equipo con que los estaban asegurando los mantendría a salvo.

🇺🇸 | 8 personas quedaron varadas en lo alto del aire en una montaña rusa en Galveston, Texas. Los bomberos los rescataron uno por uno, bajándolos en una canasta.

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El Distrito Escolar Independiente de Houston confirmó a ABC 7 que los ocho pasajeros eran estudiantes que participaban en una excursión.

Terry Turney, director de operaciones del parque, también se pronunció por lo ocurrido. «La atracción sufrió una avería durante su ascenso inicial; sin embargo, tal como estaba previsto, se detuvo inmediatamente para garantizar la seguridad de todos. Nuestra prioridad fue, de inmediato, la seguridad de nuestros ocho visitantes. Por lo tanto, contactamos con los bomberos para que nos ayudaran y nos aseguraran de que todos los visitantes fueran evacuados de la atracción de forma segura».

«Actualmente se está llevando a cabo una inspección exhaustiva de la atracción. Agradecemos enormemente al departamento de bomberos su rápida respuesta y asistencia», acotó.