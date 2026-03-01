TERROR EN TEXAS: Al menos tres fallecidos y 14 heridos dejó el tiroteo dentro de un bar en Austin

Momentos de terror se vivieron durante la madrugada de este domingo en un bar ubicado en la ciudad de Austin, Texas, luego de que un hombre armado abrió fuego desde un vehículo hacía el local nocturno, lo que dejó un saldo de al menos tres personas fallecidas, mientras que otras 14 resultaron heridas.

De acuerdo al departamento de policía de la localidad texana, el tiroteo se está investigado por posibles vínculos con el terrorismo, luego de que abatieron al perpetrador.

Los agentes respondieron a los informes de una situación irregular en el bar Buford’s, una popular cervecería al aire libre del centro de Austin, alrededor de la 1:58 am (hora local), según la jefa de policía de la ciudad, Lisa Davis.

Por su parte, Robert Luckritz, jefe de los servicios médicos de emergencia del condado, informó sobre el número de fallecidos, al tiempo que indicó que las personas heridas fueron trasladadas a hospitales de la zona. Tres de ellos se encuentran en estado crítico, agregó.

Según Luckritz, los paramédicos ya estaban apostados en el distrito de entretenimiento al momento del tiroteo, por lo que su presencia en el lugar fue casi inmediata.

«Recibimos la llamada a la 1:59 am y, en 57 segundos, los primeros paramédicos y oficiales llegaron al lugar atendiendo activamente a los pacientes”, declaró.

TIRADOR IDENTIFICADO

Según cuatro fuentes de NBC News, familiarizadas con el asunto, el pistolero abatido, quedó identificado como Ndiaga Diagne, nacido en enero de 1973.

La investigación preliminar muestra que el sospechoso dio varias vueltas alrededor del bar en una camioneta antes del tiroteo, declaró Davis en una conferencia de prensa.

«En un momento dado, encendió las luces intermitentes, bajó la ventanilla y comenzó a disparar con una pistola desde las ventanillas de su coche, alcanzando a los clientes del bar que estaban en la terraza y frente al bar», declaró Davis.

El sospechoso estacionó el coche y salió con un rifle, disparando a algunas personas que pasaban por allí, añadió Davis. Mientras caminaba por la calle West Sixth, los agentes se encontraron con el sospechoso. En ese momento, funcionarios abrieron fuego acabando con la vida del atacante, según la jefe policial.

POSIBLE ATAQUE TERRORISTA

Alex Doran, agente especial de la oficina local del FBI en San Antonio, declaró a la prensa que la agencia federal está trabajando con la policía local en la investigación.

«Había indicios en el sujeto y en su vehículo que apuntan a un posible nexo con el terrorismo», declaró Doran. No obstante, afirmó que «es demasiado pronto para determinarlo».