EEUU

Tensión en EEUU: El afiche sobre Venezuela que mostró un ‘manifestante’ contra Marco Rubio en pleno Senado

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
Marco Rubio, secretario de Estados de EEUU / Archivo

La audiencia del Senado de Estados Unidos de este miércoles, dedicada a revisar la política hacia Venezuela, estuvo marcada por un momento inesperado cuando un manifestante interrumpió al secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, apenas iniciada su intervención.  

El individuo, de pie en la sala, sostenía un cartel con el mensaje “manos fuera de Venezuela”, antes de ser retirado por el personal de seguridad.  

LEA TAMBIÉN: MARCO RUBIO: ESTADOS UNIDO NO ESTÁ PREPARANDO NINGUNA ACCIÓN MILITAR EN VENEZUELA

El incidente no detuvo la sesión, pero evidenció la sensibilidad que sigue generando el papel de Washington ante la crisis venezolana. 

Como se sabe, Rubio compareció ante el Senado para explicar los pasos de la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tras la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, ocurrida después del ataque del 3 de enero en Caracas.  

El secretario de Estado afirmó que el objetivo central de la política estadounidense es impulsar una “Venezuela amigable, estable, próspera y democrática”, donde puedan celebrarse “elecciones libres y justas”. Subrayó que este proceso no será inmediato y requerirá tiempo y coordinación internacional. 

Durante su exposición, Rubio insistió en que la transición política en Venezuela debe garantizar la representación de todos los sectores sociales.  

ELECCIONES EN VENEZUELA 

Reiteró que la celebración de comicios, por sí sola, no asegura legitimidad. Esto si la oposición no cuenta con acceso equitativo a los medios de comunicación ni con garantías para participar plenamente.  

Según explicó, la reconstrucción institucional es un paso indispensable para evitar que el país vuelva a caer en dinámicas autoritarias. 

«El objetivo final es que queremos llegar a una fase de transición en la que tengamos una Venezuela amiga, estable, próspera y democrática. En la que todos los sectores de la sociedad estén representados en elecciones libres y justas», enfatizó. 

