«Tenga cuidado» Funcionario iraní envió ¿peligroso? mensaje a Trump en medio de la guerra con EEUU

El jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Larijani, envió este martes un amenazante mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de la escalada bélica en el conflicto en Medio Oriente.

Larijani, también exmilitar del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, hizo una polémica publicación en su cuenta de X (Twitter). Citando directamente un mensaje de Trump, advirtió al mandatario de consecuencias si siguen los ataques a Irán.

«El pueblo de Ashura, Irán, no teme sus amenazas vacías. Ni siquiera aquellos más grandes que tú pudieron eliminar a la nación iraní. ¡Ten cuidado de no ser eliminado!», dijo Larijani en un mensaje que tiene casi 1,5 millones de visualizaciones.


Larijani respondió a las advertencias de Trump, quien afirmó que Estados Unidos golpearía «muy duro» a Irán si avanzaba en sus planes de bloquear el estrecho de Ormuz, una ruta por la que cruza cerca del 20% del petróleo que se comercializa diariamente.

MÁS AMENAZAS A TRUMP

Las palabras de Larijani no han sido un caso aislado en medio del conflicto bélico. Este mismo martes, un portavoz de los Guardianes de la Revolución afirmó que podrían aumentar las medidas para bloquear las rutas energéticas en la zona.

«Seremos nosotros quienes decidiremos el fin de la guerra», dijo el portavoz, luego de que Trump afirmara que el conflicto terminaría «muy pronto». «Las fuerzas armadas iraníes […] no permitirán la exportación de un solo litro de petróleo de la región hacia la parte hostil y sus aliados hasta nuevo aviso», añadió.

Mientras tanto, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que la Administración Trump continuará en los ataques. «Hoy será, una vez más, nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán: la mayor cantidad de cazas y bombarderos», acotó.

Tras el inicio de la ofensiva el pasado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel han ejecutado numerosos bombardeos en Irán. Los ataques han dejado más de 1.000 muertos, incluyendo al ayatolá Alí Jamenei y otros altos funcionarios.

