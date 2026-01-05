¿Solicitarán la libertad bajo fianza? Esto respondió el abogado de Maduro ante el juez en Nueva York

El abogado de Nicolás Maduro, Barry Pollack, informó este lunes ante el tribunal de Nueva York que «por el momento no solicitará la libertad bajo fianza».

Sin embargo, no descartó hacerlo más adelante, una vez evaluada la estrategia legal y el avance de la causa, reseñó EFE.

Durante su primera comparecencia, Maduro se declaró inocente de todos los cargos de los que le acusan.

Incluso al salir de la sala de tribunal, Maduro se autodenominó «prisionero de guerra» frente a un grupo de periodistas.

LOS CARGOS CONTRA MADURO Y CILIA FLORES

Maduro está acusado en Estados Unidos de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.

Cilia Flores, por su parte, enfrenta cargos vinculados a presuntas operaciones de apoyo logístico y financiero a la misma estructura criminal. Esto según documentos judiciales citados por medios estadounidenses.

Vale recordar que tanto Maduro como Cilia Flores fueron capturados el pasado sábado en Caracas por las fuerzas estadounidenses. Posteriormente, fueron trasladados a Nueva York, donde permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad.