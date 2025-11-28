Si fallas en estos requisitos podrían impedir tu entrada a Estados Unidos

En los Estados Unidos se exigen requisitos rigurosos de entrada y, aunque la mayoría de los viajeros no enfrenta problemas, existen causales específicas que pueden llevar a la inadmisibilidad.

Los cambios para tener una entrada a Estados Unidos sin problemas incluyen controles más estrictos en documentación, salud pública y seguridad, lo que obliga a los visitantes a prepararse con mayor detalle antes de su viaje, de acuerdo con el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

¿Cuáles son los principales requisitos de entrada a Estados Unidos? De acuerdo con la iniciativa de viajes del hemisferio occidental del CBP, todos los ciudadanos estadounidenses deben presentar un pasaporte válido al abordar vuelos internacionales, sin importar la edad.

En el caso de ingresos por tierra o mar desde Canadá o México, se aceptan documentos alternativos como la licencia de conducir mejorada, la tarjeta de pasaporte, la tarjeta NEXUS o identificaciones militares en situaciones específicas.

Los residentes permanentes legales deben presentar una tarjeta de residencia vigente al ingresar a Estados Unidos.

En casos de ausencias superiores a un año, se requiere portar un permiso de reingreso o tramitar una visa de inmigrante SB-1. Importante tener claro, que el CBP advierte que la falta de documentos válidos o estancias prolongadas fuera del país pueden afectar el estatus migratorio y derivar en inspecciones adicionales o procesos de inadmisibilidad.

PASAJEROS QUE REQUIEREN VISA

Los viajeros extranjeros que requieren visa deben presentar la documentación correspondiente según su nacionalidad, tipo de visado y propósito del viaje.

Actualmente, más de 40 países forman parte del Programa de Exención de Visa (VWP en inglés), que permite estancias de hasta 90 días sin visa, siempre que se cuente con autorización previa del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA).

Sin embargo, el Departamento de Estado aclaró que quienes hayan visitado países como Cuba, Irán, Corea del Norte o Siria en fechas específicas quedan excluidos del VWP y deben solicitar visa para ingresar, incluso si su país de origen participa en el programa.

¿CUÁLES OTROS MOTIVOS IMPEDIRÍA LA ENTRADA A EEUU?

Entre las principales causales de inadmisibilidad en Estados Unidos se encuentran: la presencia de enfermedades transmisibles o condiciones de salud pública relevantes, como la tuberculosis, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Asimismo, que el pasajero tenga antecedentes criminales o condenas por delitos graves; sospechas de actividades que representen una amenaza para la seguridad nacional o el orden público, incluido el terrorismo.

También puede afectar la entrada a EEUU del extranjero la posibilidad de que pueda este convertirse en carga pública mediante acceso indebido a subsidios. Igualmente, si al mismo se le comprueba intentos de empleo ilegal o uso de documentos falsificados.