Sentencia para Hugo “El Pollo” Carvajal tiene nueva fecha: Corte de Nueva York la suspendió por tormenta invernal

El exjefe de inteligencia militar venezolano Hugo “El Pollo” Carvajal ya tiene nueva fecha para conocer su sentencia en Estados Unidos, luego de que se suspediera la pasada audiencia por la tormenta invernal que azota a Nueva York.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, un tribunal federal de Nueva York fijó para el 16 de abril la audiencia en la que se determinará la pena que enfrentará Carvajal por cargos de narcotráfico y posesión de armas, según confirmó este martes el juez Alvin Hellerstein en un documento judicial difundido por la corte.

La decisión supone un nuevo aplazamiento en el proceso contra Carvajal, cuya sentencia estaba prevista para este lunes, 23 de febrero.

Sin embargo, el cierre temporal del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York debido a la fuerte tormenta invernal, que afectó al noreste del país, obligó a reprogramar la audiencia, de acuerdo con la información proporcionada por el equipo legal del exgeneral.

Carvajal, de 65 años, se declaró culpable en junio de 2025 de conspiración para narcoterrorismo en beneficio de las FARC, importación de cocaína y delitos relacionados con la posesión y conspiración para el uso de armas de fuego.

Estos cargos, considerados de alta gravedad en la justicia federal estadounidense, lo exponen a una pena máxima de cadena perpetua, aunque la sentencia final dependerá de la valoración del juez y de cualquier cooperación adicional que Carvajal pueda haber ofrecido.

El caso del exgeneral forma parte de un expediente más amplio que Estados Unidos abrió en 2020 contra altos dirigentes del chavismo, incluido Nicolás Maduro (también areestado en Nueva York), el dirigente chavista Diosdado Cabello y otros funcionarios, a quienes acusa de integrar una estructura de narcoterrorismo vinculada al llamado Cartel de los Soles.

Desde enero, Maduro permanece detenido en una prisión federal de Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores, enfrentando cargos similares a los de Carvajal.

CARTA DE CARVAJAL

En diciembre pasado, Carvajal envió una carta al presidente estadounidense, Donald Trump. En la misma aseguró poseer información clave sobre los presuntos vínculos de Maduro con redes de narcotráfico. También expresó su disposición a colaborar con las autoridades.

Su defensa ha insistido en que el exgeneral puede aportar datos de alto valor para las investigaciones, lo que podría influir en la determinación de su pena.

Hugo Carvajal dirigió la inteligencia militar venezolana entre 2004 y 2011, durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Posteriormente, encabezó la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y más tarde fue diputado oficialista.

Su trayectoria dentro del aparato de seguridad del Estado lo convierte en una figura clave. Sobre todo, para comprender las acusaciones que actualmente pesan sobre la cúpula del chavismo en tribunales estadounidenses. Especialmente, en el proceso que recién comenzará contra Maduro y su esposa, ambos capturados por EEUU en Caracas el pasado 3 de enero.