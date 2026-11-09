«Seguiremos sacando miles de millones»: Trump destacó ganancias de EEUU tras operación en Venezuela

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a destacar los beneficios económicos que ha tenido su país luego de la operación armada del pasado 3 de enero en Venezuela.

«En 48 minutos hicimos una fortuna con Venezuela. Hemos vuelto a sacar miles de millones, muchas veces más de lo que pagamos por la guerra», dijo Trump en un encuentro con reporteros en Florida.

Poco después habló de la situación en Venezuela en una entrevista concedida al programa 60 Minutes de la cadena CBS.

«Hemos ganado Venezuela y ya hemos sacado miles de millones de dólares, y seguiremos sacando muchos miles de millones más y nos llevaremos muy bien, y puedes llamarlo territorio, puedes llamarlo como quieras. Ganamos esa guerra en menos de una hora», señaló el mandatario estadounidense.

Durante la entrevista, el periodista también preguntó si atribuía al secretario de Defensa el mérito de la operación en Venezuela. «No, pero él fue parte de eso», respondió Trump.

Tras la operación militar estadounidense del 3 de enero de 2026, denominada por Washington como una acción para capturar a Nicolás Maduro, en los meses posteriores, la administración estadounidense impulsó acuerdos para aumentar la producción petrolera venezolana y facilitar la comercialización de crudo en refinerías de Estados Unidos.

En agosto de 2026, la Casa Blanca anunció un convenio que otorgaría a la empresa North American Blue Energy Partners concesiones por 100 años sobre 17 campos petroleros venezolanos, con reservas probadas estimadas en unos 65.000 millones de barriles.