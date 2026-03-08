EEUU

Secretario del Interior de EEUU confirmó la llegada del primer cargamento de oro venezolano valorado en este millonario monto

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

El secretario del Interior de EEUU, Doug Burgum, confirmó este domingo la llegada de un primer cargamento de oro venezolano valorado en 100 millones de dólares a suelo estadounidense, envío que marca el inicio de una nueva etapa en la cooperación económica entre Washington y Caracas, tras la firma de licencias para minerales.

«Firmamos las primeras licencias para el flujo de minerales críticos y preciosos. El viernes llegaron a Estados Unidos 100 millones de dólares en oro desde Venezuela», afirmó Burgum a Fox News.

TREN DE ARAGUA
EEUU aumentó la recompensa por uno de los líderes del Tren de Aragua, esta es la millonaria cifra
EN FOTOS: Aviones militares de EEUU sobrevolaron las aguas cerca de Venezuela, según web de rastreo
El nuevo fallo sobre el asilo en EEUU que dificulta cada vez más el proceso para los migrantes

El funcionario detalló que estos recursos minerales, que incluyen bauxita y carbón, resultan fundamentales para las industrias de defensa, tecnología y bienes de consumo. Burgum estima que el valor potencial de las reservas auríferas venezolanas asciende a cerca de 500 mil millones de dólares.

¿QUÉ MÁS DIJO BURGUM?

La administración de Delcy Rodríguez impulsa actualmente un nuevo marco legal para atraer inversiones internacionales al sector minero. Según Burgum, estas reformas han generado un marcado entusiasmo entre los ejecutivos estadounidenses que planean retornar al mercado venezolano.

Durante su reciente visita a Caracas, el secretario se reunió con directivos de empresas petroleras y mineras interesadas en aprovechar las oportunidades tras las reformas aprobadas por la AN. Burgum atribuyó este cambio de paradigma a la política exterior impulsada por el presidente Donald Trump.

LEA TAMBIÉN: WASHINGTON Y CARACAS ESTARÍAN NEGOCIANDO LA EXTRADICIÓN DE ÁLEX SAAB, SEGÚN EL MIAMI HERALD

«El presidente Trump ha prometido una era dorada de abundancia. Y qué mejor manera de empezar que con el primer mineral crítico llegando literalmente en lingotes de oro desde Venezuela», expresó el secretario.

Burgum concluyó que el fortalecimiento de los vínculos energéticos y mineros consolidará el inicio de una «etapa de abundancia para ambos países». El funcionario enfatizó que este intercambio representa el primer resultado concreto de la apertura económica iniciada recientemente.

