Secretario de Energía podría viajar a Venezuela en las próximas semanas

El secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, anunció este viernes su intención de viajar a Venezuela en las próximas semanas, en una visita oficial, tras asegurar acuerdos sobre petróleo y minerales críticos con las autoridades interinas de ese país.

Así lo dio a conocer durante una entrevista ofrecida al medio estadounidense Axios, donde reveló que el objetivo de la administración Trump es lograr acceso a recursos clave mientras se fomenta la reconstrucción económica de la nación sudamericana, priorizando la estabilidad y la producción comercial sobre la inversión gubernamental directa.

Wright detalló que la estrategia estadounidense busca incrementar la producción energética mediante asistencia comercial privada, descartando subsidios estatales.

«Nuestra esperanza es que a finales de este año, al traer algo de estabilidad a Venezuela, con algo de ayuda de la asistencia estadounidense, ayuda comercial (sin dinero de nuestro gobierno, sin subsidios), pero al lograr un entorno empresarial más estable, veremos una producción creciente de Venezuela que aumentará dramáticamente», explicó el secretario.

FRENAR ACTIVIDADES ILÍCITAS

Además de los objetivos económicos, Wright indició que el plan contempla frenar cualquier tipo de actividades ilícitas en la región.

«Queremos detener el tráfico de drogas y el secuestro de estadounidenses. Queremos detener a las pandillas, la criminalidad y la corrupción. También queremos detener a los Hezbolás del Hemisferio Occidental», aseguró el alto funcionario.

En este sentido, rechazó la noción de que la administración de Donald Trump esté tomando control unilateral de los recursos venezolanos.

«Las contrapartes en Venezuela están entusiasmadas con esto», afirmó el funcionario, argumentando que actualmente gran parte del crudo se pierde en corrupción o se vende con descuentos masivos a China.

«Esto es un impulso para Venezuela», agregó.

Como parte de esta nueva etapa de relaciones bilaterales, se confirmó el reinicio de vuelos de deportación hacia el país suramericano.

Un asesor de la Casa Blanca informó que «Venezuela recibió 200 deportaciones hoy en un vuelo y esperamos de dos a tres vuelos así por semana».

Por su parte, Delcy Rodríguez anunció planes para reformar la ley de hidrocarburos, lo que terminaría facilitando la inversión de las petroleras estadounidenses en Venezuela.