¿Se reunirá con Delcy Rodríguez en la ONU? El perlazo de Donald Trump

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, indicó que no descarta reunirse con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante su visita a Nueva York con motivo del período 81 de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

«Tal vez. Bueno, ahora ya tenemos el petróleo. Estamos recibiendo millones de barriles de petróleo al mes», respondió Trump cuando los periodistas le preguntaron sobre una posible reunión con la mandataria venezolana.

Durante la entrevista, Trump también instó a los periodistas a preguntar más sobre la detención de Nicolás Maduro. «Nunca hablan de Maduro. Esa fue una gran captura».

Está previsto que la Asamblea General de la ONU se lleve a cabo del 22 al 28 de septiembre. La Asamblea General de la ONU está formada por 193 Estados miembros, cada uno con un voto, y sirve para debatir asuntos internacionales como la paz, la seguridad, los derechos humanos, el cambio climático y el desarrollo.

Cada año, en septiembre, se celebra en Nueva York la Semana de Alto Nivel, que reúne a numerosos presidentes, primeros ministros y otros líderes mundiales.