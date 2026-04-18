Save the World Cup Act: la ley que desafía a Trump y la presencia de ICE en el Mundial 2026

Tres legisladores estadounidenses impulsan el proyecto «Save the World Cup Act», una iniciativa de ley que pretende prohibir operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en las inmediaciones de los estadios donde se celebrará el Mundial 2026 y, en claro desafío, al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

La propuesta, registrada como H.R.7986, apunta a restringir el uso de fondos federales para acciones de control migratorio civil durante la Copa del Mundo de la FIFA, con el objetivo declarado de garantizar un entorno seguro para los aficionados, especialmente para las comunidades migrantes que asistirán a los partidos.

El texto establece que ni el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ni el Departamento de Justicia (DOJ, en inglés) podrán destinar recursos a redadas o verificaciones de estatus migratorio dentro de un radio de una milla —1,6 kilómetros— alrededor de los estadios o de las zonas oficiales del FIFA Fan Festival.

La medida fue introducida por la representante Nellie Pou y cuenta con el patrocinio de los congresistas LaMonica McIver, Eric Swalwell y Bennie Thompson, todos demócratas.

Según sus impulsores, la intención es evitar que el mayor evento deportivo del planeta se convierta en un espacio de temor para los migrantes.

El proyecto fue introducido en la Cámara de Representantes el 18 de marzo y remitido al Comité Judicial para su evaluación.

Actualmente, se encuentra en la primera fase del proceso legislativo y debe superar la aprobación en la Cámara, el Senado y la firma presidencial para convertirse en ley.

De avanzar, la «Save the World Cup Act» se transformaría en una garantía adicional para los migrantes que planean asistir al Mundial 2026, al impedir que ICE realice redadas o controles migratorios en los alrededores de los estadios durante el torneo.

ADVERTENCIA DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

El proyecto surge tras una advertencia de Amnistía Internacional, que alertó sobre el riesgo de «preocupantes violaciones de derechos humanos» durante el Mundial, especialmente relacionadas con políticas migratorias que la organización describe como «abusivas y mortales».

En su comunicado, el grupo señaló que Estados Unidos enfrenta una «emergencia de derechos humanos» marcada por detenciones masivas, arrestos arbitrarios y operativos ejecutados por agentes armados y enmascarados —en alusión a los agentes de ICE—, lo que podría generar un clima de intimidación para los asistentes.

ICE PODRÍA ACTUAR EN ESTOS CASOS

A pesar de su alcance, la propuesta contempla excepciones que permitirían la intervención de ICE en situaciones de emergencia.

Entre ellas se incluyen amenazas inminentes de muerte o violencia, riesgos para la seguridad nacional, persecución de individuos que representen un peligro para la seguridad pública o la necesidad de evitar la destrucción de evidencia crucial en un caso criminal.

Estas salvedades, según lo explicado, buscan equilibrar la protección a los migrantes con la capacidad de respuesta ante incidentes graves durante un evento de escala global.