Salió de vacaciones y fue detenida al regresar a EEUU a pesar de tener «green card», todo pasó frente a su familia

Una madre de origen peruano con residencia permanente (green card) en Estados Unidos fue detenida por agentes migratorios al regresar de unas vacaciones familiares en México, desatando indignación y preocupación entre defensores de derechos civiles.

De acuerdo con la información detallada por Boston 25 News, a Jemmy Jiménez Rosa, de 42 años, residente legal en Massachusetts desde los nueve años, la interceptaron el 11 de agosto en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston. Esto, a pesar de portar una green card recién renovada.

Se precisó en ese momento que viajaba con su esposo, ciudadano estadounidense, y sus tres hijas, cuando fue separada abruptamente por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

La razón detrás de la detención fue una condena menor por posesión de marihuana que Jiménez Rosa enfrentó hace 22 años, cuando tenía apenas 20.

Aunque cumplió con libertad condicional y ha renovado su estatus migratorio varias veces desde entonces, los agentes consideraron el caso suficiente para retenerla.

Durante cuatro días permaneció incomunicada en el aeropuerto, «sin acceso a medicamentos ni higiene básica, lo que agravó sus condiciones de salud como hipertensión, diabetes y ansiedad».

Su esposo, Marcel Rosa, relató que la familia quedó devastada. “Quizás sea la última vez que vean a su mamá”, dijo a sus hijas mientras veían cómo se llevaban a Jemmy.

Durante días, la madre fue contactada por medio de breves videollamadas con sus hijas. En una ocasión, de hecho, cantó “feliz cumpleaños” a su hija menor de seis años.

Además, la familia lanzó una campaña de GoFundMe para cubrir gastos legales y denunció la falta de acceso a defensa legal durante los primeros días de detención.

LOGRARON SU LIBERTAD

En medio de los esfuerzos por liberarla, el abogado de inmigración Todd Pomerleau, con sede en Boston, afirmó que no tuvo contacto con Jemmy mientras estuvo detenida en Logan por la CBP.

Sin embargo, esta semana el abogado impugnó la condena de Jemmy, dictada hace décadas. Específicamente, ante el tribunal de distrito de Massachusetts. Argumentó que la madre no contó con la asistencia legal adecuada, cuando se declaró culpable hace 22 años por posesión de marihuana.

De acuerdo con el mencionado medio de comunicación, un juez y fiscal coincidieron y el caso de la migrante fue desestimado. Es decir, el expediente de Jemmy ahora está limpio.

No fue hasta este miércoles, 20 de agosto, que Jiménez Rosa fue trasladada desde Maine a Burlington para su liberación. Actualmente, según el último reporte de este jueves en horas de la tarde, la mujer está en casa con su familia.