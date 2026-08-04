Sale a la luz el caso de otro futbolista venezolano, su esposa filtró detalles del arresto hace seis meses a manos de ICE

La esposa del futbolista venezolano Homero Calderón denunció públicamente que el deportista permanece detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

La familia del jugador venezolano aseguró este martes, 4 de agosto, que fue privado de libertad desde el 27 de febrero, justo cuando a pocas horas se confirmó la liberación de la jugadora Claudia Rodríguez.

«Entró legal y estuvo legal, mostró sus documentos y aun así lo detuvieron», escribió Daniela Molina, la esposa de Calderón, en sus redes sociales. «No es justo, su historia no puede quedar en silencio», añadió.

Según su relato, el jugador nunca incurrió en overstay (es decir, más tiempo del período permitido por las autoridades estadounidenses) y contaba con un permiso de residencia permanente a través de la visa EB-1A, un dato que la familia considera clave para sostener que la detención fue arbitraria.

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TRAYECTORIA DEPORTIVA

Calderón, quien militaba en el Brave SC de la USL League Two antes de su arresto, dejó de publicar en redes sociales desde el 31 de enero, varias semanas antes de la detención.

Antes de jugar en el Brave SC, Calderón vistió las camisetas del Atlético Venezuela, Deportivo Lara y Aragua FC. Con este último, entre 2020 y 2021, jugó la Copa Sudamericana y disputó fases finales de la Liga Futve.

En ámbito internacional, Calderón compitió en el fútbol de Chipre con el Doxa Katokopia y en el balompié portugués con el Vizela. Además, jugó en el Merelinense, Gafanha y Sertanense del Portugal. Y, antes de llegar a Estados Unidos, pasó por el Arboris Belli de Italia.

«Jugó en tres continentes, en copas internacionales y estuvo de voluntario por dos temporadas en la USL League Two. Tuvo residencia en Portugal, visado de China y habla tres idiomas», recordó la esposa de Calderón en una historia de Instagram.

EL CASO DE OTRA FUTBOLISTA

Claudia Rodríguez, futbolista venezolana de 28 años, recuperó la libertad este mismo martes, 4 de agosto, tras más de tres semanas detenida por el ICE.

Según informó la cadena Telemundo, la joven, con solicitud de asilo en trámite, fue arrestada por agentes del ICE cuando se dirigía a Carolina del Norte para reunirse con amigos y presenciar la final del Mundial 2026.

Lo que se precisó, es que Rodríguez permaneció recluida en el centro de detención de Pompano, donde su caso movilizó no solo a sus familiares, sino a un grupo más amplio de personas que exigieron públicamente su liberación hasta que se concretó este martes.