‘Rosita’ figura entre 54 miembros del Tren de Aragua imputados por este millonario robo en Estados Unidos

Un gran jurado federal en Nebraska (EEUU) acusó a 54 personas vinculadas al Tren de Aragua, entre ellas la actriz y modelo venezolana Jimena Araya Navarro, conocida como “Rosita”, por una estafa multimillonaria en cajeros automáticos mediante la técnica de jackpotting.

Según la acusación, la actriz, conocida en su país por su participación en programas humorísticos, ayudó al conocido jefe de la organización, Héctor Rusthenford Guerrero Flores (alias «Niño Guerrero»), a escapar de prisión en Venezuela en 2012.

Además, aparece fotografiada en eventos sociales con él y participó en el lavado de fondos obtenidos de los robos en cajeros en todo EEUU, incluyendo varios en Nebraska.

Es por ello, que fue sancionada recientemente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la investigación reveló una conspiración transnacional que podría derivar en condenas de hasta 335 años de cárcel para los implicados.

La fiscal federal Lesley A. Woods informó sobre dos acusaciones formales. La primera, presentada el 9 de diciembre, señala a 22 personas por delitos de conspiración para apoyar a terroristas, fraude bancario, robo y lavado de dinero.

La segunda, fechada el 21 de octubre, imputa a 32 individuos en un total de 56 cargos vinculados.

“Como se alega, estos acusados emplearon técnicas metódicas de vigilancia y robo para instalar malware en cajeros automáticos y luego robar y blanquear dinero de estos, en parte para financiar el terrorismo y otras actividades delictivas de gran envergadura de la TDA, una Organización Terrorista Extranjera designada”, declaró el fiscal general adjunto interino Matthew R. Galeotti, de la División Penal del Departamento de Justicia.

“El anuncio de los cargos contra 54 personas hoy subraya tanto la magnitud de las presuntas conspiraciones como la tenacidad de nuestros investigadores y fiscales. La División Penal no tolerará redes de ladrones que vulneren la seguridad de nuestro sistema financiero. Incluso con el nefasto propósito de brindar apoyo material a terroristas”, sentenció.

¿CÓMO SAQUEABAN LOS CAJEROS AUTOMÁTICOS?

Las autoridades alegan que el Tren de Aragua usó una variante del malware Ploutus para hackear cajeros automáticos en todo Estados Unidos.

Grupos organizados realizaban vigilancia previa, instalaban el software y forzaban la dispensación masiva del efectivo.

Se precisó que los fondos robados —millones de dólares— financiaban actividades terroristas y se lavaban entre los mismos miembros del Tren de Aragua.

“El Tren de Aragua representa una amenaza directa para nuestras comunidades, tanto en el Medio Oeste como en todo el país. Esta violenta organización terrorista se vale de una amplia gama de actividades delictivas para generar ingresos que financian sus campañas de violencia y terror. Este caso pone de relieve el complot del Tren de Arague para desplegar malware sofisticado dirigido a instituciones financieras en todo Estados Unidos. Desviando millones de dólares de los bancos estadounidenses para financiar actos terroristas”. Así lo declaró el agente especial a cargo Eugene Kowel, de la Oficina de Campo de Omaha del Buró Federal de Investigaciones (FBI).