Reuters: EEUU destruyó otra lancha en el Caribe, «por primera vez» hay sobrevivientes

En una operación militar no reportada de manera oficial hasta los momentos, el ejército de Estados Unidos habría ejecutado un nuevo ataque este jueves, 16 de octubre, contra una embarcación sospechosa de narcotráfico en aguas del Caribe.

Según un funcionario estadounidense, quien habló bajo condición de anonimato para la agencia de noticias Reuters, por primera vez de todos los ataques registrados en el Caribe hubo sobrevivientes entre los tripulantes.

Hasta ahora, el Pentágono no ha emitido comentarios oficiales sobre el incidente, lo que ha generado inquietud entre legisladores y expertos legales.

Antes de esta operación, los ataques estadounidenses habían dejado al menos 30 muertos, lo que ha provocado cuestionamientos sobre la legalidad de estas acciones y su apego al derecho internacional. Sobre todo, desde Venezuela y algunos dirigentes del Partido Demócrata.

Sin embargo, la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, argumentó que los Estados Unidos ya está en guerra con «grupos narcoterroristas de Venezuela» y otras naciones que operan en el Caribe, lo que para ellos legitima los ataques.

Lo cierto, es que dichos ataques ocurren en medio de un incremento de fuerzas militares en el Caribe, que comprende destructores estadounidenses equipados con misiles guiados, aviones de combate F-35, un submarino nuclear y aproximadamente 6.500 soldados, mientras Trump intensifica su confrontación con el chavismo.

🇺🇸🇻🇪‼️ | URGENTE — Trump confirma que autorizó operaciones de la CIA dentro de Venezuela. pic.twitter.com/gL4GUR6X7H — UHN Plus (@UHN_Plus) October 15, 2025

LA CIA TIENE LUZ VERDE DE TRUMP

De hecho, Trump confirmó este miércoles, 15 de octubre, que su administración autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a ejecutar operaciones encubiertas en Venezuela simultáneamente a los operativos en el Caribe contra el narcotráfico.

Esta revelación, inicialmente reportada por The New York Times la ratificó el mandatario, tras explicar que la medida responde a dos preocupaciones principales.

La primera, el aumento del narcotráfico desde Venezuela hacia Estados Unidos y la supuesta liberación de prisioneros, incluidos pacientes psiquiátricos, que estarían cruzando la frontera estadounidense.

“Autorizo por dos razones, realmente. Número uno, han vaciado sus cárceles hacia Estados Unidos (…) Y la otra son las drogas. Tenemos muchas drogas provenientes de Venezuela y muchas de esas drogas vienen por el mar, pero las vamos a detener por tierra también”, declaró Trump ante los periodistas.

EL ÚLTIMO INFORME OFICIAL

Este nuevo ataque reportado por Reuters se habría registrado dos días después de que el mismo Trump confirmara la destrucción de otra lancha con seis presuntos narcotraficantes frente a las costas de Venezuela.

«La inteligencia confirmó que el buque traficaba narcóticos, estaba asociado con redes narcoterroristas ilícitas y transitaba por una ruta conocida de la Organización Terrorista Designada (OTD)», dijo Trump a través de sus redes sociales.

El mandatario estadounidense precisó, que el bombardeo, ocurrió en horas de la mañana de este martes, 14 de octubre.

«El secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra la lancha afiliada a una OTD que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos, frente a la costa de Venezuela», señaló.