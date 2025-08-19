Reuters: EEUU desplegará tres destructores cerca de las costas de Venezuela como parte de su lucha contra el narcotráfico

El gobierno de los Estados Unidos desplegará en las próximas 36 horas tres destructores en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, como parte de su lucha contra el narcotráfico.

Estos destructores están equipados con el sistema Aegis, una tecnología de defensa diseñada para rastrear múltiples objetivos y neutralizar amenazas aéreas o marítimas de forma simultánea.

La información la confirmaron este lunes dos fuentes con conocimiento directo de la operación a la agencia de noticias Reuters. Las embarcaciones forman parte de la clase Arleigh Burke, caracterizadas por su capacidad de defensa antiaérea, antisubmarina y de ataque contra blancos en superficie.

De acuerdo con un funcionario estadounidense citado por Reuters, el despliegue se enmarca en un operativo de gran escala que involucra alrededor de 4.000 marines en la región del Caribe. Además, Estados Unidos tiene previsto usar aviones de vigilancia P-8 Poseidon, varios buques de guerra adicionales y al menos un submarino de ataque.

“El proceso será continuo durante varios meses”, explicó la fuente en condición de anonimato.

Asimismo, destacó que el poderío desplegado permite no solo ejecutar tareas de inteligencia y vigilancia, sino también servir “como plataforma para ataques selectivos si se toma la decisión”.

También aclaró que todo esto se está llevando a cabo en aguas y cielos internacionales. El despliegue responde a la política de usar recursos militares en la lucha contra el narcotráfico que ha usado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en los últimos meses.