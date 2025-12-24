Reuters: Casa Blanca habría ordenado a fuerzas de EEUU enfocarse en el bloqueo del petróleo venezolano por dos meses

La Casa Blanca habría ordenado a las fuerzas militares de Estados Unidos concentrar sus operaciones casi exclusivamente en la “cuarentena” o bloqueo del petróleo venezolano durante los próximos dos meses.

Así lo confirmó un funcionario estadounidense citado por la agencia de noticias Reuters.

«Aunque todavía existen opciones militares, el objetivo es utilizar primero la presión económica mediante la aplicación de sanciones para alcanzar el resultado que busca la Casa Blanca», dijo el funcionario, quien pidió mantenerse en el anonimato.

La supuesta orden podría disminuir, al menos por ahora, la probabilidad de una incursión terrestre de Estados Unidos en Venezuela, una opción que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha mencionado en repetidas ocasiones como posible.

«Hasta ahora, los esfuerzos han ejercido una enorme presión sobre (Nicolás) Maduro, y se cree que para finales de enero Venezuela se enfrentará a una calamidad económica a menos que acepte hacer concesiones significativas a Estados Unidos», declaró el funcionario.

BLOQUEO NAVAL

En tanto, según el mismo medio, más de una docena de buques cargados permanecen en Venezuela a la espera de nuevas instrucciones de sus propietarios, luego de que Estados Unidos incautara a comienzos de mes el superpetrolero Skipper y emprendiera acciones contra otros dos tanqueros durante el fin de semana.

Vale recordar, que la semana pasada, el mismo Trump, anunció un “bloqueo” contra todos los barcos sancionados que entren o salgan de Venezuela.

Durante la presentación de una nueva generación de acorazados —a la que sectores de su administración ya llaman “clase Trump”— el mandatario afirmó que parte del crudo confiscado podría ser destinado a las Reservas Estratégicas de Petróleo de Estados Unidos, mientras que los buques involucrados en estas incautaciones también quedarían bajo control estadounidense.