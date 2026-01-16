Reunión con Trump, Delcy Rodríguez y la transición: Las claves de la rueda de prensa de María Corina en Washington

La líder opositora, María Corina Machado, ofreció este viernes una rueda de prensa desde Washington en la que habló de su reunión con el presidente de EEUU, Donald Trump, de la transición en Venezuela, de su escape hacia Oslo y de Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro.

Durante un encuentro con los medios, indicó que están tomando «los primeros pasos hacia una transición verdadera» a la democracia. Machado reconoció que se enfrenta un «proceso delicado y complejo» y como venezolanos «agradecemos al presidente Trump y su equipo».

María Corina Machado también dio algunos detalles de lo que habló con Trump en la Casa Blanca: «A él (Trump) sí le importa el pueblo venezolano y me lo dijo ayer. Él quiere realmente ver el bienestar del pueblo de Venezuela: estoy hablando de los exiliados y presos políticos, pero también de los niños que crecen sin sus madres que tuvieron que irse».

«Me impactó la preocupación que él me transmitió por cómo están los jóvenes venezolanos, el sistema de salud. Él está comprometido con la situación de Venezuela», apuntó.

Aclaró que ella no fue a la reunión «a buscar nada», sino que acudió «en representación del pueblo de Venezuela que eligió a Edmundo González como presidente electo. Hay un proceso muy complejo en marcha y lo sabemos, pero somos parte de ello y estamos contribuyendo».

«La única cosa que puedo decirle a los venezolanos es que vamos a ser libres con la ayuda del presidente Trump. Haremos lo necesario como gobierno legítimo. Edmundo González y yo tenemos una tarea enorme para prepararnos y tomar el mandato cuando corresponda», acotó.

DARDOS A DELCY RODRÍGUEZ

María Corina Machado también se refirió a Delcy Rodríguez, a quien señaló de ser aliada principal de los «regímenes ruso, chino e iraní».

«Ella en el cargo de vicepresidente es quien ha ejecutado la represión y se ha encargado de disfrazar las sanciones de EEUU… En este momento ella lo que está es cumpliendo órdenes. Lo que necesitamos es una transición ordenada que cuenta con la legitimidad del pueblo. Estamos en una fase compleja. Yo no voy a ponerme aquí a colocar fechas porque sería una irresponsabilidad», dejó claro.

También precisó que la administración Trump tiene «las pruebas de los crímenes de lesa humanidad que han cometido Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López«.

Es por ello que consideró que «una vez caiga el régimen, EEUU será un país mucho más seguro y fuerte».

SU ARRIESGADO VIAJE A OSLO

María Corina Machado también habló por primera vez de su trepidante y arriesgado viaje a Oslo, Noruega, para recibir el Premio Nobel de la Paz. Confirmó que sufrió una fractura de vértebra y el miedo que sintió en su huida.

«Me lastimé, las olas eran de seis metros de altura. Perdimos la señal, me asusté mucho. Sé que algún día podré contarle todos los detalles. Era muy importante para nuestra causa que yo pudiera salir de mi país en ese momento», añadió.

Además, enfatizó su deseo de volver pronto a Venezuela, recalcando que insistió a Trump ese deseo.

«Insistí en mi deseo de regresar a Venezuela lo antes posible y lo voy a hacer. Hay mucha gente preparándose para ir a Venezuela porque este es un proceso irreversible», acuñó.

Finalmente, mencionó que tendrá una agenda en varias ciudades de EEUU, donde se reunirá con distintos factores políticos.