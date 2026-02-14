¿Rencor hacia tu ex? Zoológicos de EEUU lanzaron llamativa campaña para recaudar fondos este Día de los Enamorados

Varios zoológicos en EEUU lanzaron una llamativa campaña para que las personas nombren cucarachas, ratas o vegetales en honor a sus ex este San Valentín, iniciativa impulsada por el Zoológico de San Antonio bajo un evento anual diseñado para quienes buscan una forma diferente de cerrar ciclos con sus relaciones anteriores.

La organización permite que los interesados realicen una donación simbólica a cambio de asignar el nombre de esa persona en particular a un insecto que servirá de alimento. Los responsables del parque aseguraron que esta actividad busca recaudar fondos para la conservación de especies y el mantenimiento de las instalaciones.

Los participantes pueden elegir entre una cucaracha de Madagascar por 10 dólares o una rata congelada por 25 dólares para alimentar a los animales del recinto. El zoológico ofrece incluso una opción digital para enviar una tarjeta a esa persona informándole que un bicho lleva su nombre antes de ser devorado.

El Zoológico de San Antonio promueve esta experiencia bajo el lema de su campaña viral para atraer a los despechados de todo el país. Los organizadores del evento afirmaron: «¡El evento ‘Cry Me a Cockroach’ ha vuelto para su sexto año consecutivo!».

OTROS ZOOLÓGICOS SE SUMARON A LA INICIATIVA EN SAN VALENTÍN

Otras instituciones como el Zoológico del Bronx se sumaron a la tendencia permitiendo «adoptar» simbólicamente a una cucaracha silbadora gigante. Los promotores de esta idea en Nueva York destacan que el certificado de nombramiento es un regalo original y duradero para quienes tienen un sentido del humor particular, reseñó NBC News.

La campaña ha generado un impacto masivo en redes sociales. Allí, miles de usuarios comparten sus historias de desamor mientras contribuyen a la causa ambiental. El centro de conservación de San Antonio resalta que «las donaciones apoyan la visión del zoológico de asegurar un futuro para la vida silvestre en Texas y en todo el mundo».

Los fondos obtenidos mediante estas dinámicas en San Valentín financian proyectos de protección de hábitats y programas de educación para niños en diversas comunidades. Las autoridades de los parques invitaron a todos a participar en esta tradición que transforma un sentimiento negativo en un beneficio real para el reino animal.