Putin evalúa propuesta de paz con Ucrania impulsada por Trump, enviado especial de EEUU llegó a Moscú

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, se reunió este martes, 2 de diciembre, en Moscú con el presidente ruso, Vladímir Putin, para analizar la propuesta de paz impulsada por el presidente de EEUU, Donald Trump, con el objetivo de poner fin a la guerra en Ucrania.

El encuentro marca un nuevo capítulo en los esfuerzos diplomáticos que buscan detener un conflicto, que ya casi cumple los cuatro años.

Lo que se detalló, es que el yerno de Trump, Jared Kushner, también estuvo en el Kremlin, según informó la televisión estatal.

“Me alegro mucho de verlos”, dijo Putin a Witkoff y Kushner, sentados junto a los traductores. El encuentro se produce tras la manifestación de confianza de Washington en el plan, discutido parcialmente en Florida con representantes ucranianos.

“Creo que la administración se siente muy optimista”, expresó el lunes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

¿QUÉ EN ESPECÍFICO SE TRATÓ EN LA REUNIÓN?

Si bien los detalles del texto actualizado no se han divulgado, el borrador original contemplaba el retiro de fuerzas ucranianas de áreas de Donetsk bajo control de Kiev y el reconocimiento estadounidense de Donetsk, Lugansk y Crimea como territorios rusos.

En tanto, la presión internacional aumenta mientras Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, procura respaldo europeo. El lunes por la noche llegó a Irlanda para escuchar directamente al negociador ucraniano Rustem Umerov, tras un encuentro previo en París con el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

En Dublín fue recibido por el primer ministro Micheal Martin, quien se pronunció en redes sociales: “Nuestro apoyo para el pueblo de Ucrania mientras defiende su libertad y su democracia permanece firme.”

El propio Umerov calificó como “significativo” el avance en las conversaciones de Florida, aunque admitió que faltan acuerdos en asuntos “complejos”.

¿QUÉ PASÓ EN FLORIDA?

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó el domingo que la reunión en Florida con representantes ucranianos fue «productiva», pero reconoció que aún queda «mucho trabajo por hacer» en la búsqueda de un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia.

«Queda mucho trabajo por hacer, pero hoy ha sido una reunión muy productiva y útil en la que creo que se han logrado nuevos avances», apuntó Rubio en declaraciones a la prensa al finalizar la reunión, que se alargó durante cuatro horas.

El secretario de Estado aseguró que este es «un tema delicado y complicado» en el que hay «muchos factores en juego», así como otra parte implicada «que tendrá que formar parte de la ecuación», en referencia a Rusia.

En este sentido, anunció precisamente ese día que Witkoff viajaría a Moscú, y añadió que ha estado «en contacto en mayor o menor medida con la parte rusa, por lo que conocemos bastante bien sus puntos de vista».

¿CUÁL ES LA POSICIÓN DE UCRANIA?

Zelensky, luego de su visita a París, señaló que Ucrania espera contactos esenciales con Washington. “Estamos esperando una conversación con el presidente de Estados Unidos sobre asuntos que resultan bastante desafiantes”, expresó el mandatario, quien también alertó sobre un aumento de los ataques rusos.

“Rusia incrementa los lanzamientos de misiles y drones para quebrar la voluntad de los ucranianos. Esto representa una presión seria, no solo psicológica, sino también física sobre nuestra población”, declaró.

Zelensky insistió en que Moscú no debe recibir concesiones interpretables como un premio por la ofensiva militar. “El agresor debe pagar por la agresión”, afirmó.