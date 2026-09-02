¿Puede regresar a Venezuela? El perlazo de Marco Rubio sobre María Corina y las elecciones

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que la líder de la oposición María Corina Machado puede regresar a Venezuela cuando lo desee.

«María Corina Machado tiene todo el derecho de regresar a su país cuando ella quiera. Nosotros le hemos dado consejos, por ejemplo, durante el terremoto teníamos muchas preocupaciones, pero queremos que su seguridad sea garantizada. Ella tiene todo el derecho de regresar», comentó Rubio en conversación con Sergio Novelli.

«No es solamente María Corina, sino que hay importantes figuras políticas que han tenido que exiliarse. Es importante que todos esos elementos, si quieren, puedan regresar y participar en la vida política de Venezuela de una manera en que no haya peligro para ellos y que se les dé el espacio necesario para participar en el futuro de Venezuela», añadió.

En este sentido, ratificó que Estados Unidos no se opone a su regreso. «Si ella regresa a Venezuela no pensamos que se deba hacer nada negativo en contra de ella. Pero ella también tiene un papel muy importante que está llevando a cabo en este momento que es organizar a los millones venezolanos que tuvieron que abandonar a su país. Porque también el venezolano en el extranjero tienen derecho en participar en la vida política de Venezuela. Algunos regresarán y otros no, pero quieren participar, votar, por ejemplo, desde el extranjero. No es que ella no esté haciendo nada, ella está organizando eso en este momento. Más de ocho millones de venezolanos abandonaron el país y ellos también tienen un papel clave en el futuro de Venezuela», expresó.

ELECCIONES EN VENEZUELA

Por otra parte, Marco Rubio destacó que aunque buscan que se organicen las elecciones lo antes posible, para esto es necesario que estén dadas las condiciones.

«Si mañana hay elecciones en Venezuela van a utilizar la maquinaria existente. A los partidos opositores les hace falta campo, espacio, tiempo y recursos para poder organizarse como movimientos políticos. Estamos hablando de movimientos que los últimos años han tenido que manifestarse en las calles como un movimiento de protesta. Ahora tienen que convertirse en un movimiento político que puedan llevar a cabo una campaña», acotó.

«Tenemos que tener una prensa libre, abierta, para que todos los candidatos se puedan expresar. Tenemos que tener un CNE que todo el mundo acepte como válido. Hay que tener la maquinaria de votación que todo el mundo sepa que no ha sido interferida, elementos internacionales que le den el visto bueno a las elecciones. Todo eso es necesario y hay que crear las condiciones para eso. Incluso, la seguridad», sostuvo.

Asimismo, resaltó ejemplos de otros países donde ha habido transiciones, pero los gobiernos salientes han regresado poco después. «Nosotros queremos que cuando haya elecciones en Venezuela, no simplemente nos den un gobierno democrático electo, sino un gobierno que no esté heredando un desastre total y completo porque se le va a convertir más difícil la tarea de crear esa República duradera».

«El mes que viene de nuevo se van a reunir elementos de los líderes de la AN 2015 en esas negociaciones que le corresponde a los venezolanos, pero nosotros vamos a ser todo lo posible para seguir facilitando ese diálogo», concluyó.