Primer esposo de exprimera dama de EEUU es detenido por asesinato en primer grado

El exesposo de la exprimera dama de Estados Unidos, Jill Biden, fue arrestado en Delaware y enfrenta un cargo de asesinato en primer grado por la muerte de su actual esposa, Linda Stevenson.

Las autoridades informaron que William Stevenson, de 77 años, fue detenido el lunes tras una acusación formal presentada por un gran jurado estatal, culminando semanas de investigación sobre el caso.

Según la policía del condado de New Castle, —de acuerdo con el reporte de NBC News— los agentes respondieron el 28 de diciembre a un reporte de disputa doméstica en una residencia del área de Wilmington.

Al llegar, encontraron a Linda Stevenson inconsciente en la sala de estar. A pesar de los esfuerzos de los oficiales por reanimarla, la mujer de 64 años fue declarada muerta en el lugar.

Su cuerpo fue entregado posteriormente a la División de Ciencias Forenses de Delaware para la realización de una autopsia, cuyos resultados no han sido divulgados públicamente.

El obituario de Linda Stevenson la describe como una mujer dedicada a su familia y apasionada seguidora de los Philadelphia Eagles.

En sus últimos años, había fundado una pequeña empresa de contabilidad, un proyecto que sus allegados destacaron como muestra de su perseverancia y espíritu emprendedor.

Mientras tanto, la acusación formal contra William Stevenson no detalla la causa exacta de la muerte, pero sí señala que la investigación policial reunió suficientes elementos para imputarlo por asesinato en primer grado.

Tras su arresto, Stevenson fue trasladado a la Institución Correccional Howard Young, donde permanece detenido al no pagar una fianza fijada en 500.000 dólares en efectivo.

¿QUÉ DICEN LOS BIDEN?

Hasta el momento, no está claro si ha contratado representación legal. Un portavoz del expresidente Joe Biden y de Jill Biden declinó ofrecer comentarios sobre el caso. Manteniendo así la distancia respecto a un asunto que involucra a un miembro del pasado personal de la actual primera dama.

William Stevenson estuvo casado con Jill Biden —entonces Jill Tracy Jacobs— entre 1970 y 1975. Durante ese periodo, él fundó The Stone Balloon. Se trata de un bar universitario que se convirtió en un icónico punto de encuentro en Newark, Delaware. Llegó incluso a recibir a artistas como Bruce Springsteen y The Allman Brothers Band.

En marzo de 1975, Jill conoció a Joe Biden, entonces senador de Delaware. En mayo de ese mismo año, se concedió el divorcio civil entre la exprimera dama y William Stevenson.

Lo que se destacó, en su momento, es que Jill intentó mantener la propiedad de la mitad de las acciones de Stone Balloon. Sin embargo, le negaron su solicitud.

Lo cierto, es que Stevenson, quien anteriormente había hablado públicamente sobre su pasado con Jill Biden, enfrenta ahora el proceso judicial más serio de su vida. Todo, mientras las autoridades siguen reuniendo evidencia para esclarecer las circunstancias de la muerte de Linda Stevenson.