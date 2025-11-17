Presidente de la BBC dice que Trump «no tiene argumentos» para demandarlos por $1.000 millones

El presidente de la BBC, Samir Shah, afirmó que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, “no tiene argumentos” para demandar a la cadena por difamación, tras la polémica edición de un discurso del mandatario en el programa ‘Panorama’.

A pesar de las amenazas legales del presidente estadounidense, la BBC se mantiene firme en su postura y descarta cualquier compensación económica.

«Se está escribiendo, diciendo y especulando mucho sobre la posibilidad de emprender acciones legales, incluyendo los posibles costes», señaló Shah en una nota al personal de la BBC divulgado este lunes, 17 de noviembre.

«En todo esto, somos, por supuesto, plenamente conscientes del privilegio que supone nuestra financiación (costeada directamente por los hogares británicos) y de la necesidad de proteger a quienes pagan la licencia, el público británico. Quiero ser muy claro: nuestra postura no ha cambiado. No hay fundamento alguno para una demanda por difamación y estamos decididos a defendernos», agregó.

Y continuó: «La semana pasada tuve la oportunidad de hablar con el equipo directivo. Me tranquiliza su firme compromiso de garantizar que la BBC siga ofreciendo un servicio excelente a la audiencia y al personal».

DEMANDA DE TRUMP

Como se informó desde hace una semana, Trump envió una carta legal a la BBC en la que exigía una retractación pública antes del viernes, 14 de noviembre, tras acusar al medio de tergiversar su discurso sobre el asalto al Capitolio, ocurrido en el enero de 2021.

Según su equipo jurídico, la cadena británica manipuló fragmentos de su discurso del 6 de enero de 2021 en un documental emitido poco antes de las elecciones presidenciales de 2024.

Trump sostiene que la edición alteró el sentido de sus palabras y proyectó ante la audiencia una imagen distorsionada de sus intenciones durante los disturbios en el Capitolio.

La amenaza de demanda asciende a 1.000 millones de dólares en daños y se fundamenta en lo que Trump califica como una acción “difamatoria” contra su figura política.

El portavoz del presidente acusó a la BBC de “traficar con mentiras, engaños y noticias falsas”. Advirtió que se tomarán medidas legales si la corporación no asume su responsabilidad.

En la carta enviada por los abogados de Trump se recalcó que la «manipulación» afectó gravemente su reputación y carrera política

¿QUÉ RESPONDIÓ LA BBC?

La BBC reaccionó con celeridad ante la amenaza legal. La corporación confirmó haber recibido la notificación y señaló que analizaría «el contenido de la carta» y daría «una respuesta oficial en el momento oportuno”.

Paralelamente, el presidente del grupo, Samir Shah, remitió una misiva de disculpas a Caroline Dinenage, quien encabeza el comité parlamentario de Cultura, Medios y Deportes.

“Reconocemos que la manera en que se editó el discurso dio la impresión de un llamado directo a la acción violenta. La BBC desea disculparse por ese error de juicio”, dijo Shah.

¿QUÉ MEDIDAS ADOPTÓ LA BBC?

El escándalo tuvo consecuencias inmediatas en la cadena británica. El director general de la BBC, Tim Davie, y la responsable de BBC News, Deborah Turness, presentaron su renuncia. Reconocieron un “error de juicio” en la edición del documental.

La corporación pública británica insistió en que revisaría la carta de Trump y respondería “a su debido tiempo”.

¿QUÉ DIJO TRUMP Y CÓMO LO EDITÓ LA BBC?

La producción del documental combinó extractos del discurso que Trump ofreció el 6 de enero de 2021, ensamblando frases pronunciadas en momentos distintos —con casi una hora de diferencia entre ellas— para dar la impresión de una declaración ininterrumpida que incitaba a la violencia.

La versión editada hizo parecer que Trump decía: “Vamos a marchar hacia el Capitolio y yo iré con ustedes, y luchamos. Luchamos con todas nuestras fuerzas, y si no luchan con todas sus fuerzas, ya no tendrán país”.

Sin embargo, entre esas frases, Trump había dicho: “Sé que todos los que están aquí pronto marcharán hacia el edificio del Capitolio para hacer oír sus voces de forma pacífica y patriótica”.

Según el video y la transcripción del discurso original, Trump declaró: “Iré con ustedes, vamos a marchar, vamos a marchar. Cualquiera que ustedes quieran, pero creo que aquí mismo, vamos a marchar hacia el Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas, hombres y mujeres, y probablemente no vamos a animar tanto a algunos de ellos”.

La expresión “luchamos con todas nuestras fuerzas” la dijo Trump hacia el final del discurso, pero sin hacer referencia directa al Capitolio. “Luchamos con todas nuestras fuerzas. Y si no luchan con todas sus fuerzas, ya no tendrán país”, dijo Trump en esa parte posterior del discurso.

Lo controversial, es que la mención directa a que se trataba de una manifestación pacífica quedó fuera de la edición final de la BBC.

Por tanto, Trump aseguró que está dispuesto a demandar a la cadena pública por una cantidad de «entre 1.000 y 5.000 millones de dólares». Esto, a pesar de que ésta le había pedido el viernes disculpas por la edición. Además, se consideró como un «error de cálculo» por parte del programa ‘Panorama’ y prometió sacarlo de todas sus parrillas.